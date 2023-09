Collado Villalba incorpora seguimiento por GPS para controlar la población de jabalíes

Blas. El nombre se lo han puesto este mismo lunes por la mañana. Es un jabalí adulto, de unos tres años, que ya anda suelto en un área forestal en la zona alta de Collado Villalba, la urbanización 'Dominio de Fontenebro'. Se le ha dotado de un GPS para conocer sus movimientos.

Lo ha soltado la empresa ADDA Ops, encargada de la gestión de la fauna sinantrópica en el municipio.

"Blas" fue capturado en Las Suertes

A Blas lo capturaron la semana pasada en Las Suertes con una cerbatana. Era un viejo conocido de la Policía Local, los agentes ya habían recibido varios avisos sobre su presencia en zona urbana.

Ahora sus 'paseos' se controlarán con una App gracias al GPS que lleva en el cuello y que puede proporcionar mucha información sobre los hábitos de las piaras de jabalíes en el entorno periurbano.

"Blas" era un "viejo conocido" de la Policía Local

"Con el collar GPS vamos a ver diariamente, con la aplicación, los movimientos que hace, lo soltamos en esta zona periurbana, forestal, y vamos a ver si entra a zona urbana y por dónde entra", Alfonso del Valle, ingeniero de Montes de ADDA Ops.

Blas es uno de los más de 70 jabalíes que se han atrapado en los dos últimos dos años en Collado Villalba. Se utilizan unas jaulas especiales con cebos y, una vez capturados, son llevados a un centro de gestión en Galapagar.

También se utilizan métodos disuasorios, como repelentes acústicos y olorosos. Y si todo falla y nos encontramos uno, es fundamental mantener la calma, evitando correr. "En principio, no tiene por qué ser peligroso, pero puede serlo si nosotros le asustamos o vamos con algún perro suelto", apunta Del Valle.

Todos podemos colaborar para evitar que los jabalíes invadan zonas urbanas. Los vecinos, por ejemplo, no dejando basura fuera de los contenedores, porque si bajan a la ciudad es buscando un acceso fácil al agua y a la comida.

"A mí me ha sorprendido mucho cuando alguien ha dicho que la gente les da de comer... pues no, no hay que darles de comer, son animales salvajes y se saben buscar la vida perfectamente. Y lo de la basura es fundamental, no solo por motivos ecológicos", decía Mariola Vargas, alcaldesa de Collado Villalba, quien ha incidido en que este control que hace sobre los jabalíes busca estudiar "sus rutinas, intentndo derivar a otras vías para que se vayan de las zonas urbanas hacia el monte, que es su hábitat natural".

La alcaldesa, Mariola Vargas, y el edil Adan Martínez, han asistido a la suelta del jabalí

Collado Villalba invierte unos 70.000 euros anuales en la gestión de la fauna sinantrópica. Además de jabalíes, la empresa también controla la presencia de palomas o cotorras argentinas, entre otros animales.