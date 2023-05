Carla Greciano: "Quiero un Galapagar del que los vecinos vuelvan a sentirse orgullosos"

Decimotercer día de campaña electoral. Entramos en la recta final, y hay quien lo afronta con cansancio físico pero con mucha ilusión. Es el caso de Carla Greciano, a quien al estrés propio de ser candidata -mitines, encuentros con los vecinos, entrevistas con los medios de comunicación, reuniones, reparto de propaganda- se le ha sumado su reciente maternidad.

"Lo de compaginar campaña con maternidad, siendo además primeriza, ha sido bastante duro, no voy a negar que estos físicamente muy cansada pero estoy muy ilusionada. Lo estoy disfrutando mucho, casi me va a dar hasta pena cuando el sábado no tengamos que levantarnos pronto para repartir programas", ha contado en su paso por los estudios de COPE de la SIERRA.

Carla Greciano nació en Galapagar hace 41 años, es Licenciada en Ciencias Polílticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Marid, concejal en el Ayuntamiento desde 2007, es diputada en la Asamblea de Madrid y vuelve a encabeza la lista del PP de Galapagar, como ya hiciera en 2019. Las urnas le dieron entonces la victoria pero no pudo sentarse en la Alcaldía por el pacto PSOE-Ciudadanos. Una coalición que ha dejado "una gestión desastrosa en el Ayuntamiento", dice, algo que quiere cambiar "para que los vecinos vuelvan a sentirse orgullosos de Galapagar".

De ahí su lema, 'Vuelve Galapagar'. Para ello tiene, de entrada, un plan de choque que, de gobernar, acometería en los primeros seis meses de legislatura. "Consiste en volver a hacer de Galapagar un municipio más ordenado, más limpio, que se pueda aparcar, más amable, referente en la Sierra y en la Comunidad de Madrid, que vuelva ese Galapagar que tanto echamos de menos estos últimos cuatro años. Son seis meses, poco tiempo para este proyecto tan ambicioso, pero como llevo en la candidatura a gente muy preparada, con talento, con experiencia, que ya ha estado en el Ayuntamiento como concejal, somos capaces de hacerlo".

A su juicio, la falta de experiencia y de capacidad para entender a los vecinos han sido los problemas del actual equipo de Gobierno. "Solo se requiere el sentido común en la gestión, lo que menos se ha aplicado en estos cuatro años". El "sistema de los colorinchis", como denomina a la nueva regulación del estacionamiento en el casco urbano "ha desconcertado a los vecinos y a los visitantes, y eso ha repercutido en los comercios".

Greciano ha hablado, como medida estrella de su programa electoral, del apoyo a las familias. "La familia no ha sido el centro de las políticas en estos cuatro años. Ahora a las familias numerosas se les ha retirado la bonificación en el IBI. Queremos recuperarlo, y queremos que Galapagar sea la ciudad de los niños, lo incentivaremos con ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido, adoptado o acogido. Y queremos que los parques infantiles vuelvan a ser el punto de encuentro".

"Quiero que mi hijo viva y crezca en el mismo municipio que me ha visto a mí crecer", resume.

Además, propone un nuevo contrato de limpieza que permita ampliar la frecuencia de recogida y la sustitución de todos los contenedores por unos nuevos, recuperar el Servicio de Estacionamiento Regulado con una hora gratuita de aparcamiento.

Y, respecto a la posibilidad de no obtener la confianza absoluta de los vecinos, esto es, necesitar pactos, es clara: "No he contemplado todavía el tema pactos, veremos a ver qué pasa el domingo. Si en Galapagar el PP no gana con mayoría, no sería la primera vez que se juntan varios partidos para que nosotros no gobernemos. Va a ser complicado".