Las cámaras de videovigilancia vuelven a ser claves en una actuación policial en Collado Villalba

El nuevo sistema de cámaras de seguridad de Collado Villalba, desplegado en puntos estratégicos de gran afluencia ha resultado clave nuevamente en la investigación de un incidente. Tuvo lugar el pasado sábado, 6 de septiembre, en un lugar tan céntrico como la calle Real.

Los hechos ocurrieron en torno a las 21:30 horas frente al número 13, cuando efectivos de la Guardia Civil se vieron obligados a intervenir ante la alteración del orden público que estaba causando un individuo, que se encontraba en estado de exaltación, y profería gritos constantes, atemorizando a los viandantes.

Durante la detención, el individuo trató de agredir a los agentes con un instrumento peligroso, motivo por el que se vieron obligados a hacer uso de un dispositivo electrónico de control.

Toda la intervención fue captada íntegramente por el nuevo circuito de videovigilancia municipal. Las imágenes registradas por las cámaras se han puesto ya a disposición de la autoridad judicial.

SEGUNDO INCIDENTE ESCLARECIDO EN UNA SEMANA

Se trata de la segunda ocasión, en apenas una semana, en que el sistema de cámaras de videovigilancia aporta imágenes clave para poder ayudar en la investigación y el esclarecimiento de dos ilícitos penales ocurridos en la localidad.

El primer incidente se produjo el domingo 31 de agosto, cuando la Policía Local de Collado Villalba detuvo a dos individuos implicados en una pelea en el interior de la Plaza de la Estación. Ambos portaban cuchillos de grandes dimensiones.

Los hechos ocurrieron en torno a las seis de la tarde, momento en el que una patrulla intervino de forma inmediata, evitando que el altercado derivara en consecuencias más graves. Minutos después se incorporó una patrulla de la Guardia Civil, que formalizó la detención de los implicados, quienes no opusieron resistencia a la autoridad.

En el marco de la investigación fueron determinantes las imágenes registradas por el nuevo sistema de videovigilancia municipal, en funcionamiento desde finales del mes de julio, que captó la totalidad del incidente, imágenes puestas a disposición del Juzgado.

refuerzo de la seguridad

El nuevo sistema de cámaras tiene un doble objetivo: reforzar la seguridad ciudadana y optimizar la gestión del tráfico rodado en Collado Villalba.

Está compuesto por más de 170 cámaras y ha contado con una inversión total de 600.000 euros. El proyecto se desarrolla en dos fases, la primera, con 71, ya está concluida.

Las cámaras están equipadas con 13 lectores de matrículas y se han ubicado en zonas como las plazas de la Estación y de Los Belgas, el Parque de las Bombas, la Plaza de la Constitución o la avenida Batalla de Bailén.

La segunda fase, con un presupuesto de 300.000 euros, incluirá la instalación de 95 cámaras, entre otros puntos, en el barrio del Gorronal.

"La seguridad de nuestros vecinos es una prioridad. La puesta en marcha del sistema de videovigilancia ya ha demostrado su eficacia, contribuyendo a la prevención y a la resolución de incidentes de forma más rápida y eficaz”, apunta la alcaldesa, Mariola Vargas.

Por su parte la edil del área, Yolanda Martínez, ha hecho hincapié en que la tecnología instalada en la ciudad se suma a la coordinación entre Policía Local y Guardia Civil para hacer de Collado Villalba un municipio seguro.