El aviario del Parque Peñalba de Collado Villalba tiene nuevos inquilinos

Cisne negro, perdiz plateada, faisán dorado o tarro canelo. Son algunas de las aves singulares que se exhiben en el aviario del Parque Peñalba de Collado Villalba, que desde este martes ha incrementado su censo con la incorporación de nuevas especies, hasta alcanzar un total de 15 diferentes, todas ellas con los controles veterinarios pertinentes.

Han llegado desde distintos núcleos zoológicos: Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, y también de Cáceres (Extremadura), y no serán las últimas. A la vuelta del verano, en el mes de septiembre, el Ayuntamiento tiene previsto seguir aumentando el número de ejemplares con nuevas aves acuáticas.

El aviario cuenta con paneles de metacrilato informativos, donde se describe las características de cada una de las especies.

Con esta iniciativa el Parque Peñalba incrementa sus atractivos, ha dicho esta martes la alcaldesa, Mariola Vargas, durante una visita al enclave.

"Es el parque más visitado de todo Collado Villalba, y con todo el sentido del mundo. Aparte de estar precioso, suscita un gran interés no sólo las especies de pájaros que hay aquí, sino el Museo del Bonsái, que tenemos que volver a hablar de él porque ha batido récord de visitas. Yo dije que era el mejor de Madrid, pero vamos ascendiendo. Ha venido gente de Castilla y León y de Castilla La Mancha, me ha dicho Juanjo, y reconocen que no tiene nada similar en sus autonomías... igual tenemos el mejor museo de España y no lo sabemos. Desde luego la materia prima, la vocación y las ganas la tenemos, igual que este aviario que está perfectamente cuidado y también eso es obra del jardinero de Peñalba. Va a ser un jardín referencia", presume Vargas.

Peñalba también es escenario de multitud de actividades al aire libre, como el ciclo ‘Espacios para la música’, celebrado el pasado mes de junio.

El aviario es una instalación al aire libre abierta al público que se puede visitar gratuitamente de 9 a 22 horas.

"Estas especies dan un valor añadido a este espacio, el Parque Peñalba, consolidando en la zona de Villalba Pueblo, junto con el Museo del Bonsai, un centro turístico para que todos los vecinos y visitantes puedan venir a visitarlo", ha apuntado el edil de Medio Ambiente, Adan Martínez, quien ha recordado que "esta nueva actuación municipal se enmarca dentro de las mejoras del contrato de Control y Gestión de Fauna Silvestre Sinantrópica, llevado a cabo por la empresa ADDA OPS, que se encarga de la fauna silvestre, con programas como el de control de jabalíes o de la campaña cajas nido".

"Hemos aumentado la biodiversidad de especies silvestres en este aviario. Se han introducido diferentes especies como pavo real albino, perdiz albina, diferentes tipo de faisán - faisán dorado, faisán Ghighi, faisán común, faisán venerado, faisán real- , codornices también, fauna silvestre autóctona, referente a los patos están el doméstico y el tarro canelo, oca y cisne negro", ha enumerado Alfonso del Valle, técnico de la empresa ADDA OPS.

De la alimentación y el día a día se encarga Juanjo Jiménez, alma mater del Museo del Bonsái y empleado de Valoriza, y de la parte veterinaria se encarga ADDA OPS. "Las aves están perfectamente, no ha habido ninguna baja, no tienen ninguna enfermedad y están muy bien cuidados", añade Del Valle.

Las especies actuales que habitan en el Parque Peñalba son ocas, palomas, cisne negro, cisne blanco, faisán plateado, faisán dorado, faisán Ghighi, tarro canelo, pato doméstico, perdiz plateada, perdiz común, francolines, pavo real blanco, pavo real, codornices y pato criollo.