Arranca en Collado Villalba una nueva Operación Asfalto, que afectará a más de 50 tramos de calles con una inversión de 2,7 millones de euros

Arranca en Collado Villalba una nueva Operación Asfalto, con más de 50 tramos de calles incluidas

Ha comenzado en Collado Villalba una nueva Operación Asfalto, con una inversión de 2,7 millones de euros financiados con fondos municipales.

Tras un estudio detallado, los técnicos municipales del Área de Urbanismo y Medio Ambiente han determinado qué calles debían ser incluidas en este plan, priorizando aquellas que soportan una mayor densidad de tráfico y que presentaban un mayor desgaste.

El objetivo, mejorar la seguridad vial y fluidez de la circulación con la reposición integral de la capa de rodadura y la renovación de la señalización horizontal.

En total, se actuará sobre una superficie de más de 120.000 metros cuadrados, "lo que permitirá mejorar de forma sustancial la red viaria urbana", dicen desde el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Mariola Vargas, junto al concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Adan Martínez, y los técnicos municipales han visitado el inicio de la operación. "En una primera actuación se han iniciado los trabajos en las calles Nueva e Isla Redonda, en el Parque de la Coruña, y Lola Gaos y Julio Atienza, en Villalba Pueblo, y se esperará a condiciones climatológicas más benignas para reanudar el asfaltado", ha dicho Martínez.

"Se trata de una inversión histórica que responde a una de las principales demandas de los vecinos: contar con calles en buen estado, más seguras y con mejor señalización. Este plan supondrá una mejora sustancial de la movilidad y de la calidad de vida en todos los barrios", añade Vargas.





Entre las calles que se beneficiarán están algunas tan transitadas como Avenida Batalla de Bailén, calle Rincón de las Eras en la zona de Los Valles, también en el polígono industrial P-29 como Escofina, o varias de las manzanas de la Plaza de Los Belgas, además del Cordel de Valladolid y el barrio de la Estación, entre otras.

Plan asfalto Zona Norte

Se trata de una intervención planificada que busca dar respuesta a las necesidades de movilidad, por lo que se ha dividido en dos zonas. En la Zona Norte, las calles en las que se actuará son:

1. Calle Dr. José María Poveda

2. Calle Julio Atienza Berrocal

3. Calle Anacleto López

4. Calle Lola Gaos

5. Calle Boalo

6. Calle Rondón

7. Calle Cerceda

8. Calle Camino de la Fonda

9. Calle Piedrahita

10. Calle Matalpino

11. Calle Rincón de las Eras

12. Calle Abogados de Atocha

13. Calle Amapolas, Tramo 1

14. Calle Amapolas, Tramo 2

15. Calle Alejandro Gamella

16. Calle Magnolias

17. Calle de la Alberca

18. Calle Camelias

19. Calle Cordel de Valladolid

20. Calle Cañada Real, Tramo 1

21. Calle Cañada Real, Tramo 2

22. Calle Cañada Real, Tramo 3

23. Plaza la Sierra

24. Avenida Batalla de Bailén

25. Calle Cercedilla

26. Calle Escofina, Tramo 1

Plan asfalto Zona Sur

27. Calle Escofina, Tramo 2

28. Calle Cervantes

29. Calle Paseo del Río Guadarrama, Tramo 1

30. Calle Paseo del Río Guadarrama, Tramo 2

31. Calle Guadarrama

32. Calle Asturias

33. Travesía Ignacio González

34. Calle Serafín Gómez Bonilla

35. Calle Julio González Valerio, fondo de saco 1

36. Calle Julio González Valerio, fondo de saco 2

37. Calle Julio González Valerio, fondo de saco 3

38. Calle Aragón

39. Calle Pereda

40. Calle Virgen del Pilar

41. Calle Gertrudis Gómez de Avellaneda

42. Calle Zunzunegui

43. Calle Rafael Alberti

44. Calle San Fernando

45. Calle Inmaculada

46. Calle Julio González Valerio

47. Calle Marcelo Martín Bravo

48. Calle Antonio Fernández María

49. Calle Gabriel García Márquez

50. Calle Playa de la Lanzada

51. Calle Nueva

52. Calle Isla Redonda

53. Calle San Antonio

54. Calle Isla de Toja