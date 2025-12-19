Arranca en Collado Villalba una nueva Operación Asfalto, que afectará a más de 50 tramos de calles con una inversión de 2,7 millones de euros
Tras un estudio detallado, los técnicos municipales de Urbanismo y Medio Ambiente han determinado qué vías debían incluirse en este plan, priorizando las que soportan mayor densidad de tráfico o que tienen más desgaste
Collado Villalba - Publicado el - Actualizado
3 min lectura1:20 min escucha
Ha comenzado en Collado Villalba una nueva Operación Asfalto, con una inversión de 2,7 millones de euros financiados con fondos municipales.
Tras un estudio detallado, los técnicos municipales del Área de Urbanismo y Medio Ambiente han determinado qué calles debían ser incluidas en este plan, priorizando aquellas que soportan una mayor densidad de tráfico y que presentaban un mayor desgaste.
El objetivo, mejorar la seguridad vial y fluidez de la circulación con la reposición integral de la capa de rodadura y la renovación de la señalización horizontal.
En total, se actuará sobre una superficie de más de 120.000 metros cuadrados, "lo que permitirá mejorar de forma sustancial la red viaria urbana", dicen desde el Ayuntamiento.
La alcaldesa, Mariola Vargas, junto al concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Adan Martínez, y los técnicos municipales han visitado el inicio de la operación. "En una primera actuación se han iniciado los trabajos en las calles Nueva e Isla Redonda, en el Parque de la Coruña, y Lola Gaos y Julio Atienza, en Villalba Pueblo, y se esperará a condiciones climatológicas más benignas para reanudar el asfaltado", ha dicho Martínez.
"Se trata de una inversión histórica que responde a una de las principales demandas de los vecinos: contar con calles en buen estado, más seguras y con mejor señalización. Este plan supondrá una mejora sustancial de la movilidad y de la calidad de vida en todos los barrios", añade Vargas.
Entre las calles que se beneficiarán están algunas tan transitadas como Avenida Batalla de Bailén, calle Rincón de las Eras en la zona de Los Valles, también en el polígono industrial P-29 como Escofina, o varias de las manzanas de la Plaza de Los Belgas, además del Cordel de Valladolid y el barrio de la Estación, entre otras.
Plan asfalto Zona Norte
Se trata de una intervención planificada que busca dar respuesta a las necesidades de movilidad, por lo que se ha dividido en dos zonas. En la Zona Norte, las calles en las que se actuará son:
1. Calle Dr. José María Poveda
2. Calle Julio Atienza Berrocal
3. Calle Anacleto López
4. Calle Lola Gaos
5. Calle Boalo
6. Calle Rondón
7. Calle Cerceda
8. Calle Camino de la Fonda
9. Calle Piedrahita
10. Calle Matalpino
11. Calle Rincón de las Eras
12. Calle Abogados de Atocha
13. Calle Amapolas, Tramo 1
14. Calle Amapolas, Tramo 2
15. Calle Alejandro Gamella
16. Calle Magnolias
17. Calle de la Alberca
18. Calle Camelias
19. Calle Cordel de Valladolid
20. Calle Cañada Real, Tramo 1
21. Calle Cañada Real, Tramo 2
22. Calle Cañada Real, Tramo 3
23. Plaza la Sierra
24. Avenida Batalla de Bailén
25. Calle Cercedilla
26. Calle Escofina, Tramo 1
Plan asfalto Zona Sur
27. Calle Escofina, Tramo 2
28. Calle Cervantes
29. Calle Paseo del Río Guadarrama, Tramo 1
30. Calle Paseo del Río Guadarrama, Tramo 2
31. Calle Guadarrama
32. Calle Asturias
33. Travesía Ignacio González
34. Calle Serafín Gómez Bonilla
35. Calle Julio González Valerio, fondo de saco 1
36. Calle Julio González Valerio, fondo de saco 2
37. Calle Julio González Valerio, fondo de saco 3
38. Calle Aragón
39. Calle Pereda
40. Calle Virgen del Pilar
41. Calle Gertrudis Gómez de Avellaneda
42. Calle Zunzunegui
43. Calle Rafael Alberti
44. Calle San Fernando
45. Calle Inmaculada
46. Calle Julio González Valerio
47. Calle Marcelo Martín Bravo
48. Calle Antonio Fernández María
49. Calle Gabriel García Márquez
50. Calle Playa de la Lanzada
51. Calle Nueva
52. Calle Isla Redonda
53. Calle San Antonio
54. Calle Isla de Toja