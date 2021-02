'Amar bonito es de valientes', la campaña de la Mancomunidad THAM para celebrar San Valentín

Con motivo de la celebración, el 14 de febrero, de “San Valentín”, la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, que agrupa a los municipios de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal, ha lanzado la campaña “Amar bonito es de valientes” con la que se quiere celebrar “el amor en mayúsculas, a lo grande y por todo lo alto”, explican.

Y para ello, se ha pensado en una serie de carteles con mensajes en los que se da una vuelta a cinco mitos clásicos del amor, “para descubrir el amor que sienta bien, que suma y no resta, que hace vibrar y crecer, que te hace más feliz, que dé alas, a fin de dejar de romantizar el drama y el sufrimiento en el amor y hacer romántico el cuidado, el respeto, la libertad, la autenticidad…” Es una forma de alejar los fantasmas de los celos, del maltrato, no solo el físico, también el psicológico, y aquél que deriva del control de la pareja, ya sea con preguntas, espiando el móvil u otros dispositivos personales.

Imagen de la campaña 'Amar bonito es de valientes'

Así que, desde los Servicios Sociales de las localidades que integran la Mancomunidad, han lanzado una serie de preguntas y de consignas a los ciudadanos sobre el amor: “¿Te atreves a amar bonito?, ¿te gustaría vivir un amor sin tiras y aflojas, sin postureos, sin dramas? Pues para eso hace falta ser valientes, ¡ser valentines! Amar bonito requiere valentía para mostrarte como eres, para confiar en ti y respetar a otra persona en su forma de ser y sus decisiones. Amar con todo tu corazón y a la vez escucharte, hacerte cargo de tus emociones y de tu vida. Para saber decir sí y abrirte al amor, y para poder decir no, cuando ya no lo sientas, con elegancia y sin dramas. ¡Qué el amor valga la alegría, no la pena!”.

La Mancomunidad invita a compartir estos mensajes por San Valentín.