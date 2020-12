Álvaro, hostelero del Puerto de Navacerrada: “Si nos cortan la carretera nos llevan a la ruina”

Los empresarios del Puerto de Navacerrada amenazan con movilizaciones si hay un nuevo corte en el acceso a la zona por la M-601, como ocurrió el pasado fin de semana. A las restricciones por la pandemia se sumó esta decisión de la Dirección General de Tráfico, DGT, que les puede suponer la ruina.

Según la patronal, el sector de la hostelería cerrará 2020 con una caída de la facturación del 50%, lo que equivale a 67,000 millones de euros; el cierre de un tercio de los locales y la destrucción de una cuarta parte del empleo que genera, esto es, unos 400,000 puestos de trabajo.

Madrid es de las pocas comunidades que en esta segunda ola ha decidido apostar por este sector y mantenerlo abierto, con limitaciones, restricciones y medidas, pero abierto.

Por eso los empresarios del Puerto no entienden el corte de la carretera M-601 por parte de la DGT, que se produjo, además, sin previo aviso, de un día para otro y sin justificación. No se permitió el acceso desde las seis de la mañana y hasta las siete de la tarde, así que estuvieron de brazos cruzados todo el fin de semana, en plena temporada alta, y después de meses de pérdidas. “Llevamos seis meses trabajando con los aforos limitados y llegando a fin de mes de milagro y, si ahora que es temporada, nos cortan la carretera y nos dejan peor que estábamos, nos arruinan. Yo ahora tengo gente nueva contratada y tengo el doble de personal y de gastos que en verano y nos estamos jugando el pan de toda esa gente”, asegura Álvaro Fernández, uno de los hosteleros, propietario del restaurante Dos Castillas.

Tengo el doble de personal y nos estamos jugando el pan de toda esa gente

PIDEN UNA REGULACIÓN EN LOS ACCESOS

Es cierto, reconoce, que durante el Puente de la Constitución se colapsaron los accesos, pero no es nueva esta situación. Ocurre cada vez que nieva desde hace años, sin que nadie lo haya regulado. “Se trata de que la gente que decide se ponga a trabajar y no a poner soluciones para lavarse las manos”. Y es que los hosteleros coinciden en que el Puerto necesita una regulación de aforo en días señalados, “en mayo no hace falta que nadie controle el acceso porque no sube nadie, pero los fines de semana que nieve sí es necesario”. “Si caben 1,500 coches, pues 1,500”, añade.

Los hosteleros del Puerto están a la espera de si hay un nuevo cierre de la carretera este fin de semana. En ese caso, avisan... Si la cortan, saldrán a manifestarse porque hay muchos empleos que dependen de ese turismo.

Además, creen que esta decisión responde a una guerra política entre regiones, iniciada por el municipio de La Granja, a cuenta del aparcamiento que comparten en el alto serrano Madrid y Castilla y León.