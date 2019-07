Alerta por la proliferación excesiva de una cianobacteria en La Pedriza

Su nombre científico es Phormidium y se trata de una cianobacteria presente en el lecho del río Manzanares en la zona de La Pedriza que este año ha tenido una proliferación más abundante de lo habitual debido a las condiciones meteorológicas: escasas precipitaciones en otoño e invierno, no ha habido deshielo en primavera y temperaturas inusitadamente altas… un caldo de cultivo que ha obligado al Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama a lanzar un aviso a la población para que extreme las precauciones por el riesgo potencial para la salud.

Y es que este microorganismo es capaz de producir una toxina que puede causar trastornos neurológicos e incluso la muerte en caso de ingesta, por lo que se recomienda evitar que niños y mascotas se acerquen al agua para jugar o beber.

La alerta no habría posible sin la colaboración de la doctora Elvira Perona, especialista en cianobacterias del departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, que en declaraciones a COPE de la SIERRA ha asegurado que dio la voz de alarma al Parque "porque la bacteria nunca había estado en los niveles peligrosos de ahora".

La bacteria ya estaba presente otros años, pero no en estos peligrosos niveles

"Llevo mucho tiempo trabajando en los ríos de Madrid en este microorganismo y lo llevo viendo en el Manzanares desde hace más de diez años. El agua tiene muy buena calidad, no es un problema de contaminación, el problema es el desarrollo masivo de esta bacteria, relacionado con las condiciones ambientales: no hay mucho caudal, no ha habido riadas ni heladas, hace mucho calor... Estudio real del grado de peligrosidad no hay, pero se sabe lo que ha ocurrido en otros sitios, así que mejor prevenir", asegura esta científica, recordando que ya ha ocurrido en ríos de Francia, Nueva Zelanda y, más cerca en el tiempo y en la geografía, esta pasada primavera en Andalucía, con la muerte de varios perros que bebieron en el embalse de La Concepción, en Istán (Málaga), donde se observó la presencia del Phormidium.

PELIGRO DE INGESTA ACCIDENTAL

La cianobacteria crece en las rocas sumergidas en el agua a modo de costras. Cuando se desprende puede acumularse en las orillas y de ahí el peligro de ingesta accidental.

"Es un bicho microscópico, pero pequeñas células juntas pueden alcanzar cierto tamaño, una alfombra o película sobre las piedras. Se llama tapete o biofilm. Si el niño va jugando con un palo y hurga en las rocas, el palo puede quedar impregnado con la bacteria, el niño lo toca y si se lleva las manos a la boca podría estar ingiriendo, sin quererlo, unos cuantos filamentos. Que yo sepa mortandad en humanos no se ha dado, pero sí en perros", explica muy didácticamente la doctora Perona.

Esta experta advierte sobre la necesidad de estudiar la evolución de la cianobacteria en los próximos meses e informar debidamente a las personas que frecuentan la zona, como ya han hecho los responsables del Parque Nacional a través de su página web (www.parquenacionalsierraguadarrama.es) y con la distribución de cartelería con avisos en el Centro de Atención al Visitante y en las barreras de acceso a La Pedriza.