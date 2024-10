Abre sus puertas en Collado Villalba el nuevo Centro de Rehabilitación para menores con Daño Cerebral Adquirido, único en España

Ha hecho falta más de un año y medio de obras, pero ya es una realidad. Este lunes, 21 de octubre, ha abierto sus puertas oficialmente el nuevo Centro de Rehabilitación para menores con Daño Cerebral Adquirido de Collado Villalba, una iniciativa pionera con la que la Fundación Pita López amplía los servicios que ofrece a quienes sufren esta dolencia, principal causa de discapacidad en nuestro país en adultos y que cada vez afecta a más menores, algunos de ellos con pocos meses de vida.

Con esta apertura, la Fundación Pita López pone en marcha un servicio de rehabilitación ambulatoria infantil único en España, en el que se ofrecerá tratamiento especializado e intensivo a 25 menores que sufren daño cerebral adquirido en fase aguda y que necesitan continuar con los tratamientos una vez que son dados de alta en el Hospital.

Responde así a una triste realidad, el incremento en la incidencia del daño cerebral en pacientes cada vez más pequeños. "Me estoy quedando sorprendido con los informes que están saliendo últimamente. Hasta hace poco la incidencia del daño cerebral en niños era básicamente por tumores de nacimiento, que al operarlos se crea el daño, o por traumatismos, pero tenemos un caso de un niño que con 8 meses ya ha tenido un ictus. No sé por qué motivo, porque yo no soy médico, pero empiezan a verse cada vez más este tipo de casos, de ictus en menores", contaba durante la inauguración José Manuel Pita, presidente de la Fundación.

La inauguración ha contado con la visita, entre otros, de la directora general de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Alejandra Serrano, y de la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, quien ha asegurado que este centro es el mejor destino que se le podía dar a las instalaciones, cedidas por el Ayuntamiento, y que se encuentran en la segunda planta del mismo edificio donde ya se encuentra la sede de la Fundación, en la calle Piedrahita 42.

"Este local fantástico que antes albergaba Radio Villalba es muy grande y le han dado una vuelta completa, no tiene nada que ver con lo que era. Es el mejor uso posible que se le podía dar, lo importante es que los niños estén bien", apuntaba Vargas.

El nuevo Centro, que de momento abrirá sólo en horario de tarde, cuenta con diferentes espacios, en los que destacan el gimnasio y una sala de estimulación sensorial. Con él, la Fundación Pita López amplía los servicios de atención a adultos con daño cerebral adquirido que lleva prestando desde 2008.