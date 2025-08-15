Escándalo en la Conference League por una pancarta de los hinchas del Maccabi Haifa: 'Asesinos desde 1939'

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha lamentado una pancarta desplegada por aficionados israelíes durante un partido de la Conference League disputado este jueves, en la que se leía 'Asesinos desde 1939'. La pancarta fue desplegada por aficionados del Maccabi Haifa en el partido de vuelta de la eliminatoria contra el Raków Czestochowa polaco. Debido al conflicto en Oriente Próximo, el partido se disputó en Hungría y fue ganado por el Raków (2-0), que avanzó a la siguiente ronda de clasificación.

Nawrocki mostró su indignación en redes sociales. "La escandalosa pancarta exhibida por los aficionados del Maccabi Haifa insulta la memoria de los ciudadanos polacos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, entre ellos tres millones de judíos. Es un acto estúpido que no puede justificarse de ninguna manera", escribió en X.

Varios ministros y el portavoz del Gobierno también expresaron su indignación y pidieron una respuesta clara del organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, a la que se ha pedido una declaración.

El presidente de la Federación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, consideró especialmente escandaloso que la pancarta responsabilizara a Polonia de los crímenes de la Alemania nazi. La invasión alemana de Polonia en 1939 marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Siguieron seis años de ocupación, y más de cinco millones de personas murieron en Polonia, tres millones de ellas judíos polacos.

La embajada de Israel en Varsovia también condenó el "comportamiento aborrecible de algunos aficionados" y subrayó que no hay lugar para tales palabras y acciones, ni en el estadio ni en ningún otro lugar. Los medios de comunicación polacos e israelíes dijeron que la acción era una respuesta a una pancarta desplegada por los aficionados del Raków en el partido de ida, que decía 'Israel mata y el mundo calla'; los aficionados polacos criticaban las acciones del ejército israelí en Gaza