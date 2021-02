Magazín 17 febrero 12:50h

'En Galapagar no estás solo' es una asociación surgida a raíz de la pandemia para ayudar a los vecinos afectados por los confinamientos y la paralización de la actividad económica pero a día de hoy la situación no solo no ha cambiado sino que empeora y sigue necesitando apoyos. Está facilitando alimentos a 128 familias y hay 60 en lista de espera. Ha lanzado un SOS al Ayuntamiento para pedir colaboración en su labor solidaria. Todos los detalles nos los ha contado su presidenta, Carmen Casahorrán