COPE
Podcasts
Luz de cruce
Luz de cruce

15:30 | 14 OCT 2025 | LUZ DE CRUCE

Fabián Sansaloni (Jordi Motors): " La falta de transportistas es un gran problema"

ldc
00:00
Descargar

Vicente Herranz

Valencia - Publicado el

1 min lectura29:27 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 14 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking