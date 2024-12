Olvida que aparcó su coche en una calle de Madrid y cinco días después casi colapsa al ir a por él: "Tengo que ir a Córdoba"

Madrid, la bulliciosa capital española, es una ciudad de ritmo acelerado, en constante movimiento. Entre sus numerosos encantos, como los museos, parques y la animada vida nocturna, hay un desafío que muchos madrileños enfrentan a diario: aparcar. Aunque parezca una tarea sencilla, encontrar un hueco en las calles de la ciudad puede ser una odisea, y lo que puede parecer una tarea sin complicaciones, a veces se convierte en una experiencia de lo más estresante. Pero si hay algo que supera la ansiedad de un mal aparcamiento, es olvidarse de dónde dejaste el coche, y más aún, olvidarse durante cinco días.

Este es precisamente el inusual relato de Teresa y su amiga, cuya aventura se hizo viral en TikTok. Ambas se encontraban en el centro de Madrid, listas para disfrutar de uno de los momentos más esperados de la Navidad madrileña: Cortylandia. Sin embargo, la visita a este popular evento navideño se transformó en una verdadera carrera contrarreloj, después de que la amiga de Teresa se diera cuenta de que había olvidado su coche aparcado en un lugar desconocido desde hacía más de una semana.

El relato comienza de manera aparentemente sencilla. Teresa y su amiga, animadas y emocionadas, se dirigen a ver Cortylandia, la tradicional exhibición navideña en el centro de Madrid, famosa por su colorido despliegue de luces y muñecos animados. Sin embargo, en cuanto empiezan a disfrutar de la magia del lugar, la amiga de Teresa se ve golpeada por la revelación de que había olvidado por completo dónde había aparcado el coche.

Alamy Stock Photo Calle de la ciudad en un día soleado de verano. Coches aparcados al costado de la carretera. Edificios de varios pisos en un moderno y tranquilo barrio residencial.

En el video que grabaron para TikTok, se escucha a Teresa, entre risas nerviosas, narrando el momento: "Nos hemos tenido que volver porque a mi amiga se le ha olvidado el coche aparcado desde hace una semana en un sitio y se acaba de acordar... ¡Mi niña!"

Se olvida de que aparcó su coche

La amiga de Teresa, visiblemente nerviosa y con un tono casi delirante, responde entre risas y ansiedad: "Estoy apuntito del colapso, me voy a Córdoba mañana". La situación se vuelve rápidamente una combinación de risa nerviosa y preocupación, con Teresa tratando de calmar a su amiga mientras todo parece indicar que el coche podría haber sido multado o incluso remolcado.

El audio del video es, por un lado, cómico, pero por otro, refleja la presión de darse cuenta de que el coche podría estar siendo multado por exceso de tiempo estacionado o incluso haberse llevado al depósito de vehículos, lo que hubiera significado una considerable multa adicional, ya que la amiga de Teresa se había olvidado por completo de la ubicación del coche.

Teresa, tratando de darle un toque de humor a la situación, dice: "Si os dejáis el coche en la calle de Madrid, no os preocupéis, que la grúa no va a venir pronto. No pasa nada, el coche seguro que sigue allí, esperándoos."

Alamy Stock Photo Señal de aparcamiento a la entrada del aparcamiento del Hospital La Paz en Madrid, España

A pesar de las bromas, el ambiente se vuelve cada vez más tenso. "¿Y si lo han llevado al depósito?", se pregunta la amiga, pensando en lo peor mientras calcula cuánto dinero tendría que pagar por recuperar el vehículo. "¿Cuánto es 9 por 4?", pregunta entre risas nerviosas, y Teresa, tratando de calmar la situación, responde: "36… no, espera, ¡te estás pasando!" Al final, descubren que la preocupación era en vano, ya que las multas que su amiga temía no habían llegado a ser tan graves como pensaba.

cinco días después vuelve al lugar

Los comentarios en el video fueron, en su mayoría, de asombro y humor. "¿Cómo te olvidas de que tienes coche?", preguntaba uno de los usuarios. Teresa, con su característico humor, respondió: "No usándolo todos los días supongo… no me pasa, no tengo coche."

Otros seguidores se solidarizaron con la amiga de Teresa: "Yo también lo haría, lo que pasa es que no se puede estar pendiente de todo". También hubo quienes compartieron experiencias similares: "Bueno, yo después de tres días buscando el coche, fui a denunciar que me lo habían robado, ¡y estaba en el parking! No me acordaba de que lo había metido allí", escribió otro usuario, riendo de su propio olvido.