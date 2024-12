Hay obras en su edificio de Madrid y toma una decisión que une a todos los vecinos: "El Tinder del ascensor"

En un edificio de Madrid, una obra de renovación se ha convertido en el escenario de una inesperada historia de comunidad, creatividad y risas. Todo comenzó cuando Sergio, un artista madrileño, se encontró con que el ascensor de su edificio estaba empapelado debido a las obras que se estaban llevando a cabo. Lejos de desanimarse, Sergio decidió sacar partido de la situación de una forma inesperada, y lo que parecía ser una simple broma se ha convertido en un fenómeno viral que ha unido a todos sus vecinos y ha cautivado a miles de usuarios en redes sociales.

La historia empezó de forma inofensiva. Sergio, que había quedado atrapado en el ascensor durante un par de segundos, se dio cuenta de que las paredes estaban completamente empapeladas, y pensó que era el momento perfecto para dar rienda suelta a su creatividad. Con un boli en la mano, comenzó a escribir una encuesta en las paredes: "¿Qué consumís más en Navidad? ¿Turrón o polvorón?" Fue una pregunta sencilla, pero al poco tiempo, los vecinos empezaron a responder de forma espontánea.

Lo que comenzó como una divertida encuesta se transformó rápidamente en una especie de mural colectivo, con cada vecino dejando su huella de alguna forma. Algunos escribieron sus respuestas, otros se animaron a dibujar, y algunos incluso comenzaron a ligar entre ellos. Así nació, sin querer, lo que algunos usuarios de redes sociales ya llaman "El Tinder del ascensor".

Sergio, que había grabado el proceso y lo compartió en su cuenta de TikTok, no tardó en hacerse viral. En sus vídeos, se le puede ver con una sonrisa de satisfacción mientras observa cómo, poco a poco, el ascensor se va llenando de dibujos, frases, chistes y hasta algún que otro poema romántico. "Me parece genial", comenta uno de los vecinos en los vídeos. "Es una forma divertida de conocer a la gente de tu edificio, y no sólo eso, sino que todos estamos colaborando en algo creativo".

A medida que los días pasaron, el mural seguía creciendo. Algunos vecinos comenzaron a dejar mensajes de broma, otros comenzaron a dibujar belenes, y hasta hubo quien sugirió hacer un mural completo del pueblo, como si fuera un belén viviente en el ascensor. Los comentarios no se hicieron esperar. Un usuario en TikTok comentó: "Haz un belén y que la gente vaya completando el pueblo", mientras que otro bromeaba: "¡Este es el Tinder del ascensor!"

Y así, lo que parecía una simple obra de renovación se convirtió en un acto de unión vecinal, con todos participando de una forma u otra. Los comentarios en TikTok no tardaron en llegar. "Me parece tan, pero tan guay estas cosas", comentó otro usuario, "Conoces a tus vecinos de una manera divertida, que siempre viene bien". Algunos incluso expresaron el temor a que las obras terminaran y se acabara el mural: "Tengo miedo de que terminen las obras de tu edificio, me encanta lo que están haciendo en ese ascensor".

Lo que inicialmente era un simple espacio funcional se ha transformado en una verdadera obra de arte colectiva, y todo gracias a la imaginación y el buen humor de uno de sus vecinos, que decidió tomar una decisión tan creativa como inesperada. Sergio, que ahora se ha convertido en un auténtico influencer local, no deja de agradecer a sus vecinos por participar en la broma.

Así, sin quererlo, Sergio ha logrado que un simple ascensor en un edificio madrileño se convierta en un espacio de encuentro y convivencia. Y lo mejor de todo es que, aunque las obras terminen, la creatividad y el espíritu comunitario seguirán siendo el verdadero legado de este "Tinder del ascensor".