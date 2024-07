La drástica decisión de una comunidad de vecinos contra los propietarios que no han pagado ascensor: "No hay"

Los vecindarios se están convirtiendo en el contenido preferido de los usuarios de las redes sociales. No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad. Por ello, estamos habituados a estos temas en los que triunfan los carteles en los que se quejan de alguna actividad. Pueden producirse momentos de tensión y discrepancias de todo tipo.

Es imposible que conozcamos todo lo que sucede en cada portal de nuestro país, pero algunos se sienten identificados con estas publicaciones. La cuenta de X @LiosDeVecinos recoge algunas de estas situaciones y uno de los últimos posts ha tenido gran repercusión.

Se trata de un vídeo que anteriormente se ha publicado en TikTok, en el que uno de los propietarios de este edificio de vecinos explicaba cuál era la medida que habían tomado contra todos aquellos propietarios que habían decidido no pagar por el ascensor.





La drástica decisión de una comunidad de vecinos contra los que no han pagado ascensor



En el vídeo publicado en redes, el propietario explica que "los del primero, tercero y quinto no pagaron en su día instalar el ascensor". Así las cosas, y para evitar discusiones, esta comunidad de vecinos decidió que todos aquellos que no pagaron, tampoco iban a tener puerta. "En su planta no hay puerta. Hay una pared", explica, mientras muestra la puerta del ascensor del cuarto piso.

"No solo no hay pulsador, no hay ni puerta. Mirad, este es el cuarto piso y aquí tenemos ascensor. Pero si bajamos una planta más, el ascensor para entre plantas porque se puso a posteriori. El edificio tiene más de cien años... Aquí no hay puerta", señala, mostrando la entreplanta del tercer piso. "¿No pagas, no hay puerta? Mirad, ahí si hay puerta y aquí no hay puerta. Y en el quinto y sexto lo mismo", agrega este hombre.

Finalmente, explica que "en unas planas no hay ni puerta porque en su día no quisieron y no pagaron". También se refiere en el vídeo al uso de las llaves para poder utilizar el ascensor. "Sé cómo funciona en todos los sitios. Mirad, aquí sí hay puerta. Segundo sí, tercero no, cuarto sí, y arriba nada hasta el séptimo", concluye.





Diversidad de comentarios en X

Como no podía ser de otra forma, este vídeo recibió todo tipo de respuestas en la red social. Hay quienes dan soluciones: "Si vives en el sexto, y tu piso no tiene puertas, subes al séptimo y bajas, ¿no? (Estoy hecho un hacker)" o "Ni tan mal. Usas la del piso de arriba y bajas", aseguran dos seguidores.

"Una solución cutre, pero bueno...", comenta otro.





También ha habido quienes critican que pese al ascensor, es necesario subir y bajar escaleras, debido a que las puertas están entre dos plantas: "Más bien fue que se ahorraron tres puertas, ya que hay que subir o bajar un tramo y con la mitad de puertas y paradas el ascensor salió más económico"; "Pero tampoco te deja en tu planta ni pagando.Tienes que subir una entreplanta" o "Tener ascensor, pero tener que subir igualmente escaleras... Ni derrama en su día ni nada, este piso está para hacerse nuevo", son solo algunos de los mensajes relacionados con esto.

No obstante, tal y como recuerda el hombre en el vídeo, era la única forma de incorporar el ascensor en el bloque debido a la antigüedad del edificio.

También hay quienes optan por compartir su experiencia personal: "Yo en mi bloque pusimos una llave, solucionado".

"A mí me parece estupendo, no pagas ascensor, no lo usas", agrega otro.