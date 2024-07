Se sube al ascensor de su comunidad de vecinos en Tenerife y se encuentra un mensaje que asusta: "Te lo rajo"

En toda comunidad de vecinos que se precie, puede producirse algún tipo de discrepancia. Y, gracias a las redes sociales, podemos descubrir historias como la siguiente en la que una joven se sube al ascensor de su vecindario en Tenerife y pegado al cristal encuentra una nota con la que se ha preocupado por lo que está pasando en su comunidad.

Tanga en un tendedero.

La convivencia suele ser complicada, pero todavía más en una comunidad de vecinos. En las urbanizaciones de chalets, los habitantes cuentan con una mayor privacidad y están más aislados los unos de los otros. No obstante, en los bloques de pisos suele ser más difícil, dado que la gente vive pared con pared.

Los arquetipos que se generan alrededor de una escalera en un mismo edificio nos llevan acompañando desde hace años, con sus respectivas representaciones teatrales y hasta la llegada de este tipo de relaciones al cine o la televisión. Pero a veces la realidad supera a la ficción y el tono se vuelve bronco.

Las zonas comunes como el rellano o las cuerdas de tender son un foco de problemas. Es por esto por lo que el día a día con los vecinos puede ser más difícil y se pueden generar más conflictos. Y muchas de estas discusiones llegan a nosotros a través de las redes sociales, donde podemos ver todo tipo de quejas, carteles, sucesos de lo más surrealistas.

Comunidad de vecinos

La falta de convivencia adecuada entre los vecinos puede ser uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las comunidades de propietarios. Resulta crucial establecer una buena relación con ellos para lograr el buen funcionamiento. Tomar decisiones como la que llevan a cabo estos dos jóvenes del vídeo no parece que ayude.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tendederos con ropa colgada en un edificio del barrio de Ciutat Meridiana, uno de las zonas con la tasa de infectados por Covid-19 más alta de Barcelona, en Barcelona, Catalunya, (España), a 9 de noviembre de 2020. En Barcelona, la incidencia por 100.000 habitantes en el 20% de población más afectada económicamente casi dobla la del 20% con más recursos, según la Ag�ncia de Salut Pública de la ciudad. Esto es visible en algunos de los barrios más afectados entre los que se encuentran Ciutat Meridiana y el Turó de la Peira (Nou Barris), la Trinitat Vella (Sant Andreu) y el Raval (Ciutat Vella).

Los edificios, condominios y fraccionamientos son una fuente inagotable de conflictos por las zonas comunes. Sin embargo, vivir en una comunidad de vecinos es posible si se tienen normas de convivencia en la comunidad en las que quede claro, por ejemplo, el uso del espacio, el tiempo, la gestión de bienes y el tránsito.

No dejar depositado nada en el portal, escalera o rellanos, excepto cuando es imprescindible por motivos de mudanzas o viajes, es esencial. Lo mismo que no tirar al suelo desperdicios, cenizas, colillas, etc. Evidentemente, si por accidente se cae algo en el portal, escaleras o ascensor, el causante deberá limpiarlo cuanto antes.

El respeto mutuo es la base de la convivencia. Es fundamental que cada vecino respete los derechos del otro y no invada su espacio. En este sentido, en los patios interiores muchas veces se encuentran cuerdas de tender que comparten los vecinos. Además, estas dan a una zona común a la que tiene acceso cualquier persona que viva en el edificio.

Se encuentra un mensaje que asusta

El problema de la historia que nos atañe viene desde este lugar. La joven que relata esta historia en su cuenta de TikTok enseña una nota que vio en su ascensor nada más subirse, que la dejó bastante asustada, aunque ella se lo toma con sorna. "Shh, que empieza la novela en mi edificio", señala en la publicación.

La nota es muy clara: se trata de una queja de un vecino hacia otro que, presuntamente, le ha robado un "vaquero blanco" del tendedero. Parece que no ha habido una solución verbal del conflicto, ya que la amenaza es aun más certera que el mensaje: "Como te lo vea puesto, te lo rajo". Además, indica la talla para que no haya confusión.