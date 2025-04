Va por una carretera de Madrid y lo que ve en un coche indignará a la DGT: "Tan tranquilo"

Más de 300.000 personas han visto ya el vídeo del usuario de TikTok @pablo_gsxs750, un apasionado del motociclismo que suele compartir en redes sociales sus recorridos por las carreteras de España. Pero esta vez no fue un paisaje ni una curva lo que captó la atención de sus seguidores, sino una escena insólita que, en cuestión de horas, ha encendido el debate en redes y ha puesto a la Dirección General de Tráfico (DGT) en el centro de la polémica.

La escena ocurrió en una de las arterias más transitadas de Madrid, donde Pablo grababa uno de sus habituales trayectos en moto. Todo transcurría con normalidad hasta que, al adelantar a un coche amarillo, algo le llamó poderosamente la atención. Justo debajo de la matrícula del vehículo, se podía leer claramente una frase que no ha dejado a nadie indiferente: "La DGT nos roba sin escrúpulos".

Un mensaje viral

"Iba tan tranquilo... y veo esto...", comenta Pablo en el clip que ha publicado en su cuenta y que se ha vuelto viral en TikTok, acumulando ya casi mil 'me gusta' en apenas 24 horas. El mensaje contra la DGT no solo ha causado sorpresa entre los usuarios, sino que ha generado una fuerte división de opiniones. Mientras algunos aplauden la frase y denuncian lo que consideran una persecución recaudatoria por parte del organismo de Tráfico, otros defienden la labor de la institución y critican la actitud del conductor.

Alamy Stock Photo Autopista M-30 bajo la lluvia. Madrid

"Respeta las normas de circulación y no te 'robará'. Qué curioso que la única vez que me han 'robado' fue mi culpa por incumplir normas... Qué malos son, eh?", comentaba un usuario en respuesta al vídeo, reflejando el sentir de una parte de la audiencia que ve en la DGT una herramienta fundamental para la seguridad vial.

El organismo, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre este caso en concreto. No obstante, ya en otras ocasiones ha recordado que cualquier mensaje visible que suponga una alteración de la matrícula o el uso del vehículo para emitir mensajes no autorizados puede ser considerado una infracción. Según la Ley de Seguridad Vial, manipular o alterar la matrícula puede conllevar una multa de hasta 6.000 euros y la pérdida de seis puntos del carné. Más información sobre las sanciones en la web oficial de la DGT.

un debate que no cesa

El vídeo ha reabierto una conversación habitual en redes sociales y en foros de conductores: ¿es la DGT un organismo orientado a la seguridad o a la recaudación? Esta pregunta se repite especialmente en momentos en los que aumentan los controles o se implementan medidas como los radares de tramo o las zonas de bajas emisiones.

Para muchos conductores, la acumulación de sanciones y la percepción de "trampas" en ciertas carreteras alimenta la idea de que el sistema está diseñado más para multar que para proteger. Pero desde la DGT insisten en que su labor es esencial para reducir los accidentes y salvar vidas. De hecho, puedes consultar aquí cómo actúan los radares y cuál es su impacto real en la reducción de la siniestralidad.

Mientras tanto, el coche amarillo y su mensaje seguirán dando que hablar en redes. Y Pablo, con sus vídeos virales, se ha convertido en un inesperado cronista de lo que pasa, se ve —y se lee— en las carreteras españolas. ¿Fue una provocación o una forma de expresión? El debate está servido.