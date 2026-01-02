Sevilla transforma el Casino de la Exposición y el Lope de Vega

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a licitación las obras para la reordenación del entorno del Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición. Con una inversión de 6.344.565 euros y un plazo de ejecución de 13 meses, el proyecto transformará más de 68.400 metros cuadrados de este enclave histórico ligado a la Exposición Iberoamericana de 1929.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que la actuación "permitirá recuperar y poner en valor uno de los espacios urbanos e históricos más emblemáticos de la ciudad, íntimamente ligado a la Exposición Iberoamericana de 1929, tras décadas de abandono". Según el consistorio, la intervención se enmarca en la estrategia municipal de impulso del patrimonio y mejora de la calidad de vida.

Permitirá recuperar y poner en valor uno de los espacios urbanos e históricos más emblemáticos de la ciudad"

Un nuevo diseño para el peatón y la cultura

El proyecto prioriza al peatón, la accesibilidad y la calidad paisajística. Se crearán nuevos recorridos peatonales, zonas estanciales y se ampliarán los acerados en las calles La Rábida y Palos de la Frontera, dando respuesta a una demanda histórica. Además, en las avenidas de Chile, Uruguay y Perú se implantará una plataforma única con un eje central peatonal y acceso restringido para vehículos.

Adiós a las 'caracolas', hola al auditorio

Uno de los hitos de la obra será la demolición de los edificios prefabricados, conocidos como las 'caracolas', instalados provisionalmente en 1990. En su lugar, se construirá un nuevo auditorio al aire libre con escenario y gradas de mármol blanco, diseñado para acoger actividades culturales y de ocio.

Para el alcalde, "esta reordenación es una mejora imprescindible para Sevilla". Ha añadido que "es un espacio único, cargado de historia y de significado para los sevillanos, que necesitaba una intervención valiente, respetuosa y pensada para las personas".

Es un espacio único, cargado de historia y de significado para los sevillanos"

Más zonas verdes y patrimonio recuperado

La intervención reforzará la vegetación con la incorporación de 126 nuevos árboles, como jacarandas, orquídeas y acacias, además de nuevas zonas arbustivas. Se creará un jardín central de cítricos y se renovará el mobiliario urbano con 20 bancos, cinco fuentes y aparcabicicletas.

El proyecto también contempla la recuperación de elementos protegidos, como la Glorieta del Perú, que restituirá su trazado original, y la antigua alberca de los jardines de Montpensier, que volverá a tener agua. Finalmente, se modernizarán las redes de saneamiento y se instalará alumbrado público con tecnología LED para mejorar la eficiencia energética y la seguridad nocturna.