El riesgo de comerte una tortilla con botulismo: "Puede llegar hasta producir la muerte"

La Comunidad de Madrid ha detectado el primer caso de botulismo en la región asociado al consumo de tortillas de patata distribuidas por el grupo comercial Palacios Alimentación. Se trata de una persona de 49 años. Esta compañía ya ha retirado de manera voluntaria y por precaución sus productos de tortilla envasada, después de aparecer más casos más allá del de Madrid.

Según indican expertos en seguridad alimentaria como Silvia Peña, la aparición de esta bacteria se debe a "Errores en la preparación, en la higiene o en el almacenamiento". A su vez, destaca la gravedad que puede suponer su presencia en el organismo: "La toxina es bastante grave porque puede provocar parálisis e incluso puede llegar hasta producir la muerte".

A pesar de las serias consecuencias, el botulismo no es una intoxicación muy frecuente. Así lo indican profesionales del sector como Vicente de Pablos: "Afortunadamente es poco frecuente. Aunque es una bacteria que está muy distribuida en el medio natural, no es frecuente. Por lo tanto, son casos aislados y asociados a alimentos listos para consumo. Si se producen generan un problema clínico relevante".

Además, en relación a si el público puede hacer algo para evitar ser intoxicado, Vicente destaca lo siguiente: "Para eliminar esas esporas o esas toxinas tendríamos que someterlo a una temperatura superior a 85ºC. El problema que hay es que este tipo de alimentos, por las instrucciones que normalmente dan los fabricantes, se pueden someter a esas temperaturas pero no durante el tiempo que se exige, que son cinco minutos. Lo que ocurre es que este tipo de alimentos en la vivienda no se suelen someter a este tipo de tratamiento ni el fabricante así lo indica, porque no es necesario, son alimentos listos para consumo o que se someten a un tratamiento térmico muy suave".

Respuesta de las autoridades



Por su parte, la Comunidad de Madrid ha publicado en un comunicado que "Han cumplido con celeridad y diligencia el protocolo establecido por las autoridades sanitarias ante la detección de este caso de bolutismo. Esta actuación ha permitido identificar de inmediato el producto en cuestión, aislarlo y eliminarlo de los lineales en los supermercados madrileños".

Según el informe que el CCAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) acaba de actualizar, los afectados de botulismo se mantienen en siete, pero ahora con cinco confirmados -además del de Madrid, los dos ciudadanos italianos que compraron una de estas tortillas en Valladolid el 30 de junio y otras dos personas de Asturias y Galicia- y dos probables, uno en Málaga -una persona de 27 años que no ha necesitado hospitalización- y la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha pedido a las comunidades autónomas que verifiquen la retirada de los productos afectados por el brote de los canales de comercialización después de que el Grupo Palacios haya decidido retirar la tortilla de patatas envasada fresca al plato producida en la fábrica de Mudrian (Segovia) y la paralización temporal de su fabricación.