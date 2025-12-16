La Operación Kilo vuelve a los colegios madrileños para ayudar a quienes más lo necesitan

Con la llegada de la Navidad, muchos colegios de Madrid vuelven a poner en marcha la Operación Kilo, una iniciativa solidaria que implica a alumnos, familias y profesores en la recogida de alimentos destinados a asociaciones y comedores sociales de sus barrios. Una campaña que, más allá de la ayuda material, busca educar en valores como la solidaridad, el compartir y la atención a quienes más lo necesitan.

Una lección de solidaridad

En el colegio Santa Joaquina de Vedruna, en Mirasierra (Madrid), esta iniciativa forma parte ya de su calendario solidario. Allí, como cada año, los estudiantes se implica en esta recogida. Lope Fernando Nadal, director del centro, ha explicado que la campaña va más allá de llenar cajas: "En la época navideña el corazón se ablanda, y eso hace que también la sensibilidad se despierte para que el compartir esté en el centro de nuestro corazón".

Que el compartir esté en el centro de nuestro corazón" Lope Fernando Nadal Director del colegio Santa Joaquina de Vedruna

El objetivo, según Nadal, no es solo material, sino también educativo. "No nos quedamos solo en aportar, pues, ese granito de arena que ayuda a tantas familias, sino también en concienciar de la importancia de acompañar, de sostener, de hablar y de encontrarse con aquellos que más lo necesitan", ha afirmado.

Una logística solidaria para ayudar al barrio

Los niños y niñas se organizan por clases para traer distintos alimentos y cubrir las necesidades de hasta siete asociaciones y comedores sociales del barrio, como Valdeperales o Cachito de Cielo. Es un trabajo conjunto que implica a todo el colegio, Elena Brunner, coordinadora de animación pastoral, ha detallado el proceso: "Lo dejan en la puerta, según entran por la mañana, tienen unas cajas y ahí depositan los alimentos. Luego, a las once y media, va viniendo la asociación que le toque ese día a hacer la recogida".

Recogida de alimentos en el colegio Santa Joaquina de Vedruna

Para culminar la campaña solidaria, el último día los alumnos no llevan comida, sino ropa de abrigo destinada a las personas que viven en la calle, poniendo así el broche final a una campaña solidaria muy vinculada al espíritu de estas fechas. De esta forma, la iniciativa no solo moviliza a la comunidad escolar, sino que también educa a los más pequeños en valores como la generosidad y la empatía.