Muere una joven en Madrid por inhalación de monóxido de carbono de un generador de energía

Una mujer de 25 años ha muerto por inhalación de monóxido de carbono procedente de un generador de energía por combustión de gasoil situado en la calle de Lola Flores número 5 en San Blas. La víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron la policía y los bomberos. Pese a las maniobras que le fueron practicadas por los sanitarios de Samur-Protección Civil no se logró salvar su vida.

Desde hace más de dos años los okupas se han apoderado del edificio que está regido por mafias que están cobrando alquileres a muchas familias que viven allí "por necesidad" al no tener otra alternativa. Los apartamentos no cuentan con luz, causa esta, por la que muchas de las familias que viven allí, como la de la joven de 25 años fallecida, cuenta con pequeños generadores por combustión para facilitarles electricidad.

Causa de lo sucedido

A parte de la inhalación de monóxido de carbono, una mala combustión por parte de su generador de energía ha sido la causante del fallecimiento de esta joven. Dos de cada tres personas mueren en un incendio por la inhalación de este compuesto. "Los aparatos más peligrosos son los de combustión, porque cualquier despiste o una mala ventilación puede causar la muerte de la persona que viva en la casa o incluso de sus vecinos si se propaga", ha explicado Rafael Reyes, Jefe de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Hotel okupa San Blas

"Es clave tener los aparatos de combustión en el exterior o contar con una buena ventilación en casa, ya que esto nos puede salvar en caso de que se haya monóxido de carbono en el aire", comenta Rafael. Además, los aparatos de origen eléctrico, también son los causantes de muchas muertes en España. Un cortocircuito o una sobrecarga en las regletas, pueden ser las causantes de una tragedia mayor. "Los aparatos eléctricos son la segunda causa de muerte. No hay que sobrecargar las regletas con varios aparatos conectados y no hay que dejar un cable enchufado si no hay nada conectado", son algunos de los consejos que da el Jefe de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Asesinato en el hotel okupa

También, en las inmediaciones de este problemático edificio, la Policía Nacional está investigando el asesinato de un hombre de 35 años de nacionalidad colombiana que tuvo lugar el pasado domingo al mediodía en la calle Lola Flores, en el barrio de San Blas, cuando la víctima fue apuñalada en varias ocasiones en el cuello.

El varón recibió tres puñaladas en el cuello tras una discusión por un simple partido de fútbol de la liga de este país latinoamericano. La reyerta se tornó cada vez más violenta hasta que uno de ellos acabó apuñalando a otro en el cuello en varias ocasiones. Aún no se sabe quien es el asesino pero, según los testigos, es un compatriota de la víctima.