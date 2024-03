Mirando al cielo y con los dedos cruzamos en el Divino Cautivo

No quieren arriesgar y aunque, esta mañana la talla debería estar en el patio del colegio todavía se encuentra en el interior de esta capilla. Aquí no se hace otra cosa que cruzar los dedos para que continúe así a las siete de la tarde. Juanma García es el hermano mayor de esta cofradía desde 2018 y nos cuenta a Cope que se han dado de margen hasta las 6, una hora antes de la salida, para decidir si hay finalmente procesión o no pero que, celebración va a haber seguro. “Lo que haremos será un altar de culto en el que lo entronizaremos dentro de la capilla y abriremos las puertas y toda la gente que quiera entrar a rezarle o traerle alguna flor, lo que hacen habitualmente en las procesiones, lo podrán hacer aquí dentro de la capilla”, nos explica.

Y, si no se puede hoy, hay otra oportunidad mañana Viernes Santo, aunque en este caso por el centro de la capital. El Divino Cautivo es la única hermandad con el privilegio de salir dos veces en procesión en Semana Santa en Madrid. Inmaculada es una madrileña que esta tarde no va a poder acercarse hasta el colegio Calasancio “porque tengo a mi madre en una residencia y voy a intentar llevarla yo a los oficios” pero que no ha querido perderse la oportunidad de ver al Divino Cautivo de cerca esta mañana. “Me ha encantado verla. Me gusta, sobre todo, porque es una talla muy poco cruenta, no tiene sangre, es muy humana y guapísimo”, nos detalla a Cope.

Además que este año es muy especial. Se cumplen 80 años desde que el maestro Mariano Benlliure, autor de esta talla, se la entregó a la hermandad para su fundación. A ver si hay suerte y pueden celebrarlo al aire libre.