Miles de taxistas se manifiestan en el Paseo de la Castellana de Madrid

Casi tres mil taxis se han manifestado hoy por los carriles centrales del Paseo de la Castellana. A las 11 de la mañana la policía cortaba el paseo central y desviaba el tráfico por los carriles laterales de la Castellana. A los pocos minutos, desde el ministerio de Transportes, miles de taxis comenzaban una marcha lenta en dirección al ministerio de Economía.

María Álvarez Pancarta en un taxi

Portando pancartas, tocando el claxon y con un globo rojo enganchado en la parte superior de los coches, los taxistas han reivindicado seguros más asequibles y una mayor implicación del Gobierno para garantizar la estabilidad del sector, pero sobre todo, para pedir más control sobre los VTC. Se quejan de que los seguros les tratan como a los conductores de VTC, que por otra parte son su competencia: "no debería ser así", señala Antonio.

Este sector es uno de los que registra menor tasa de siniestralidad y, sin embargo, los taxistas consideran que los seguros que les hacen pagar para ejercer su profesión son desorbitados: "Que se pague de seguro lo que debemos pagar y que pague el que más partes da o el que más siniestros tiene... que pague más".

María Álvarez Taxis por la Castellana

Nos hemos encontrado con casos como el de Natalia. Ella ha venido desde un pequeño pueblo de Pontevedra a manifestarse. Acaba de heredar la licencia de su madre pero no se puede permitir el precio que le ponen las aseguradoras: "Como soy nueva taxista y no tengo experiencia de más de un año como taxi nadie me quiere asegurar. Y el seguro más barato son tres mil euros".

La mayoría de los taxistas coinciden en que si la situación no cambia, quienes van a notar las repercusiones son los clientes cuando paguen por sus servicios.