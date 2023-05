Miguel Ángel y Jesús, dos deportistas en el foco de la política madrileña: "Somos necesarios"

Les une un pasado repleto de éxitos en el deporte. Cada uno en el suyo. Miguel Ángel Martín Perdiguero debutó como profesional del ciclismo en 1997 y se retiró en 2006. Jesús Tortosa ha sido dos veces subcampeón del mundo, tres de Europa y cuarto en los Juegos de Seúl 88 en los que el taekwondo debutaba como deporte de exhibición.

Miguel Ángel Martín Perdiguero: “El trabajo en equipo es importante en política”

Estuvo ocho años como concejal de Deportes, cuatro en la oposición y otros cuatro como vicealcalde del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. La experiencia en política no está reñida con las ganas de afrontar otras elecciones, sobre todo si es con un partido local. “Los partidos nacionales usan a los vecinos y al final no cumplen y no se dan cuenta de que una simple farola es importante para ellos”. Se presenta como cabeza de lista por Vecinos por SanSe en coalición con Ciudadanos y está convencido de que “vamos a salir, somos necesarios”.

Martín Perdiguero pone en valor al político local “al político que el ciudadano ve todos los días, tomando café, al que le cuentan los problemas y se los soluciona”. Aspira a situar a San Sebastián de los Reyes en lo más alto de la actividad deportiva porque en la localidad “están las mejores escuelas deportivas de la comunidad”.

Todo lo que hay detrás del ciclismo intenta aplicarlo a la política: el esfuerzo, el trabajo en equipo, la necesidad de planificar las temporadas año tras año. Son factores “necesarios en política”, añade.

Jesús Tortosa: “mi familia dice que puedo hacer grandes cosas”

La familia Tortosa lleva el taekwondo en las venas, aunque desde hace unas semanas el ambiente casero está mezclado con la decisión de Jesús de formar parte de las listas del PP en Alcobendas. Va como independiente “aunque ya veremos si acabo afiliándome”.

Concede a COPE su primera entrevista desde que tomó la decisión. Ha decidido embarcarse en el nuevo proyecto “porque Rocío García me preguntó qué se podía hacer en el municipio para mejorar el deporte. Me escuchó”. Está convencido de que tiene mucho que aportar, no solo porque conoce Alcobendas como vecino, sino también de su etapa como profesional laureado del taekwondo. Una experiencia a la que añade también la de saber gestionar.

Tortosa espera en que los nervios no le jueguen una mala pasada teniendo en cuenta lo que ha vivido: inauguración de unos JJOO, subirse muchas veces a un pódium (…) “no es comparable, el estado de nerviosismo lo tengo superado”.

La familia Tortosa se muestra unida ante la decisión que ha tomado Jesús: “Me han animado, me han dicho que puedo hacer grandes cosas por el deporte de Alcobendas. Teniendo su apoyo todo es más fácil”.