Más de 100 días sin llover en Madrid. El campo empieza a notar la sequía

Salvo alguna gota en la Sierra y en alguna zona del Sur de la región la pasada semana, la Comunidad de Madrid lleva más de 100 días sin lluvia. Y aunque los embalses de la región están a un 67% de su capacidad, un poquito más que hace un año, y no tenemos riesgo de escasez, esta falta de agua donde más se está notando es en el campo madrileño. Si continua esta situación unas semanas más, la cosecha de cereal, cebada o guisante, pueden convertirse en un auténtico desastre.

La zona donde más se está notando esta sequía es la de la COMARCA DE LAS VEGAS. La falta de lluvia está afetando mucho a los cultivos de secano como el cereal y las leguminosas. Mario Merino es agricultor. Sus campos de cereal no se van a poder cosechar. La falta de agua ha hecho que la espiga no crezca. Ahora mide 10 centímetros y tendría que medir 20. No sale el grano, y si sale es muy pequeño y de mala calidad. Incluso hay zonas donde esas espigas verdes, ya empiezan a amarillear sin haber brotado los granos. Esto supone muchas pérdidas económicas. Son campos que se han arado, con el consiguiente gasto de gasoil de los tractores, se han sembrado y ahora, cuando toca la cosecha, la única del año, se encuentran que no ha brotado el fruto.





Pero la falta de agua no solo afecta a los cultivos de secano. Los de regadío también se están viendo afectados porque ya no les dan más agua. Lo ha explicado Mónica Alvaro, secretaria general de UPA Madrid, (Unión de pequeños agricultores y ganaderos). "No tienen agua ni la van a tener hasta primeros del mes que viene porque se ha acabado la concesión de este año. Ya se ha terminado el cupo y los agricultores han comprado sus plantas y sus semilleros que no podrán plantar....La Confederación Hidrográfica del Tajo no da soluciones ni dice cuándo va a haber agua y estamos ante un problema de gestión flagrante"

No se pueden planificar los cultivos, con lo que también cosechas como la del melón de Villaconejos está en el aire. Una auténtico problema que se une a otros como la fauna. Hay muchos conejos que se comen los frutos y con los que tampoco pueden luchar. Piden que las adeministraciones tomen cartas en el asunto y de soluciones a un sector que está siendo muy golpeado por el clima.