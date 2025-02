El Madrid más castizo da la bienvenida a la Semana de la Moda de Madrid

La plaza de Colón, el paseo del Prado, el patio del Museo Arqueológico Nacional y la Puerta de Alcalá han sido algunos de los escenarios de los desfiles de la Semana de la Moda de Madrid los años pasados. Esta vez, es la emblemática Plaza de la Villa la que se viste sus mejores galas para inaugurar los próximos diez días en los que la moda se va a convertir en el epicentro de la capital.

Los desfiles de moda se entienden muchas veces como algo exclusivo, algo reservado a los profesionales del sector y a los que saben de diseño, sin embargo, el desfile inaugural de este año ha tenido lugar al aire libre. Ha sido una buena oportunidad para acercar la moda a todos los públicos, lo señalaba el diseñador Manuel García: "Tenemos que quitar ese halo de exclusividad o de privacidad que a veces al público le da un poco de vergüenza o de timidez... y no, para nada. Nosotros somos gente normal de carne y hueso y que lo que queremos es que se acerquen a todos".

María Álvarez Complementos de los modelos

Muchos diseñadores, como Roberto Montes, han elogiado la idea de celebrar el desfile al aire libre para que incluso, quienes no estuvieran acreditados pudieran verlo: "Me parece muy guay que al final la moda llegue a todas partes porque mucha gente tiene esa visión como muy exclusiva de la moda y al final abrir las puertas y que todos puedan consumir moda me parece una apuesta muy acertada". Al evento ha acudido gente acreditada, pero también muchos curiosos que no han querido perderse esta cita de la confección y han podido disfrutarlo desde detrás de las vallas. Incluso, vecinos desde las ventanas de sus casas se han asomado para no perderse el desfile.

Veinticinco diseñadores han participado con sus creaciones en este desfile haciendo un claro guiño a la vida popular madrileña, al Madrid castizo y a los comercios centenarios de la capital que por desgracia se están perdiendo. En sus diseños han incluido complementos como alpargatas, prendas de crochet, sombreros y flores como homenaje a la artesanía y los orígenes de Madrid: "Es tan duro mantenerse el día a día, el día a día que ya ser un negocio centenario es un 'olé'. Que bonito estar con ellos, tener sus productos e incluirlos dentro de nuestras colecciones".

María Álvarez Diseños que se exhiben en el desfile

El color, los brillos y los encajes han sido los principales protagonistas de este evento que ha dado el pistoletazo de salida a la Semana de la Moda de Madrid.