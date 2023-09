Los trucos de un maestro chocolatero para trabajar con chocolate en nuestra casa: "con canela"

El próximo 13 de septiembre es el día mundial del chocolate, y Pinto, ciudad en la que se fundó la primera fábrica de chocolate de Madrid y con una larga tradición chocolatera, celebrará varios eventos y actividades en los que el dulce por excelencia será el protagonista. La ciudad madrileña lleva varios años celebrando esta semana, que es acogida de muy buena manera por los mayores, pero que sin duda es mágica para los más pequeños.

Un orgulloso pinteño es Justo Almendrote, autor de los ombligos de Pinto y que cuenta con un récord mundial del mural de chocolate más grande del mundo y los récord Guiness de la escultura de chocolate más alta del mundo o el turrón más largo, con hasta 50 metros. Justo siempre dice que mientras él siga allí, Pinto seguirá oliendo a chocolate, y olerá más, si cabe, a partir del próximo día 15, cuando inaugura su nuevo proyecto, un hotel con temática de chocolate "a lo Willy Wonka", como el mismo ha comentado en los micrófonos de COPE.

Justo ha explicado que la primera fabrica de chocolate de Madrid, la 'Colonial de Eureka' "es un referente en lo que se refiere al chocolate", y gracias a ella, Pinto siempre ha tenido una gran tradición chocolatera que ahora continua Justo con su trabajo. Curiosamente, el maestro chocolatero ha explicado que no comenzó dedicándose a la pastelería, sino a la cocina, porque su padre era cocinero y, por ello, él quiso estudiar cocina. Justo comenta que cuando probó la pastelería le pareció "más tranquilo y sereno", lo que le llevó a montar una pastelería cuando era muy joven. Un día conoció a un chocolatero, y desde ese momento cuenta que aquello le enganchó, y afirma que "todo lo que soy se lo debo al chocolate, para mí el chocolate es una pasión".

Los beneficios del chocolate

El chocolate es algo que le gusta a casi todo el mundo, de hecho Justo bromea con que "si alguien me dice que no le gusta el chocolate no me fio de él", pero como con todo, hay que consumirlo con moderación, aunque este dulce es mucho más sano de lo que la gente cree. Para Justo, "hay que partir de la base de que el chocolate no tiene azúcar, somos nosotros los que le añadimos el azúcar al chocolate", y subraya la importancia de los porcentajes en este sentido: "Un chocolate se considera sano a partir de un 72%".

El maestro chocolatero ha explicado que este porcentaje indica la cantidad de manteca de cacao y cacao en polvo que lleva ese chocolate, y el resto es azúcar, por lo que avisa de que "a mayor porcentaje menor cantidad de azúcar, un chocolate de un 99% solo tiene un 1% de azúcar". Sobre el dilema de si el chocolate blanco o con leche es bueno, Justo Almendrote ha advertido que "como todo, en su justa medida es bueno".





Consejos para cocinar con chocolate

A la hora de trabajar con chocolate en casa para hacer postres, pasteles o cualquier tipo de dulce, Justo considera que lo primero a tener en cuenta es que "en la parte de atrás no ponga manteca de cacao, lo que quiere decir que es un chocolate bueno, y de calidad". En segundo lugar, el maestro recuerda que "el chocolate nunca se funde con calor directo, siempre se funde en un baño maría", y avisa de que es muy importante "que nunca le caiga agua al chocolate". En cuanto a su conservación, Justo explica que se puede conservar en la nevera, pero que es importante no consumirlo frío, "porque si no no vas a sacar el sabor que tienes que sacarle".

Un truco muy sencillo que el chocolatero ha dado para que el chocolate coja sabor es guardar una "tableta en una bolsita con una ramita de canela, se cierra y se deja ahí durante un par de días", de esta manera conseguiremos que el chocolate absorba el aroma de la canela y coja su sabor, lo que puede resultar en un chocolate delicioso y muy fácil de elaborar.