Los jardines de la calle Santa Genoveva, "un auténtico pulmón para el barrio de La Elipa",están en peligro por un corte en el suministro de riego

Las cigarras ponen la banda sonora cuando uno se va acercando a la calle Santa Genoveva en el barrio de La Elipa, una calle residencial que está justo a las afueras de la M-30, apenas a un cuarto de hora andando de la calle Alcalá. Como "un auténtico pulmón para el barrio", es como nos define Pilar Expósito, una de las vecinas de la calle, esta zona de Madrid y lo cierto es que algo de razón tiene: En total, los vecinos de esta calle de 700 metros de longitud, disfrutan de unas zonas verdes que se extienden en prácticamente hectárea y media.

Las propias cigarras que te reciben al acercarte indican en primer lugar esa presencia de vegetación abundante y, en segundo lugar, un calor asfixiante que está agravando un problema que pone en riesgo el gran privilegio del que disfrutan. Desde el 21 de mayo el suministro de agua para regar se cortó sin previo aviso. Ese suministro depende del Ayuntamiento que acordó con los vecinos ocuparse de los gastos del riego, mientras que ellos se ocuparían del resto de labores de mantenimiento y jardinería. Este pacto verbal al que llegaron en los 90, se formalizó por escrito en el 2002 y ha estado en vigor hasta el corte de este año.

Documentación facilitada por los vecinos Acuerdo municipal con la Calle Santa Genoveva

Los residentes de la calle no entienden bien qué es lo que sucede, pero aseguran que no es la primera vez que ocurre, ya el año pasado tuvieron algún corte aunque se subsanó en cuestión de días. En este caso ya llevan más de mes y medio sin poder regar y las consecuencias son evidentes:

Pilar Expósito, vecina de la Calle Santa Genoveva Diferencia jardines

¿Qué dice el ayuntamiento?

Las explicaciones que han recibido del Ayuntamiento es que el consistorio ha detectado un uso de agua excesivo y continuado durante las 24 horas del día. Un consumo que califican de fraudulento y que han observado incluso durante los meses invernales en los que no hace falta regar. Los vecinos aseguran que ellos tan solo quieren el agua durante 20 minutos al día para regar los jardines y que solo la utilizan en los meses estivales, así que ese consumo fraudulento no corresponde al uso que hacen ellos del suministro municipal. "Nosotros siempre hemos tenido un sistema de riego racional", dice Rubén, otro de los vecinos, "regamos por la noche para aprovechar al máximo el agua y que no se evapore con el sol y las altas temperaturas".

Otros vecinos nos aseguran que han visto cómo el agua ha sido utilizada por otras personas y entidades. "Aquí ha habido una obra durante 4 meses para conectar el colegio con la carretera y otra para renovar las aceras en las que se ha estado utilizando el agua del Ayuntamiento", nos dice Pilar, otra de las vecinas. Además, denuncian haber visto cómo algunos camiones cisterna de empresas de pocería llenaban sus depósitos de miles de litros de capacidad con ese suministro del consistorio. "Que miren a ver si ese fraude lo estamos haciendo realmente los vecinos o si se lo está haciendo el Ayuntamiento a sí mismo", asegura Pilar.

Fotografía facilitada por los vecinos Un camión de una empresa de pocería, supuestamente rellenando su cisterna con el agua municipal.

¿Cuánto durará el corte?

Los residentes de la calle están preocupados por lo que pueda durar el corte, sobre todo, porque ese mismo 21 de mayo en el que se produjo la interrupción se encontraron con que el contador del Canal de Isabel II estaba sellado con cemento. Por eso se temían que el corte fuera permanente, sin embargo, no deben preocuparse. En COPE hemos hablado con el Canal y nos han comunicado que es una interrupción reversible si el titular (el Ayuntamiento de Madrid) pide restablecer el servicio.

Fotografía facilitada por los vecinos El contador sellado con cemento

Este martes varios vecinos acudieron al Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal donde se trató el tema en una pregunta del grupo socialista a la concejala-presidenta Nadia Álvarez Padilla. Álvarez Padilla confirmó que había habido un uso fraudulento aunque también aseguró que el servicio sería restablecido lo antes posible y se comprometió a reunirse con los vecinos.