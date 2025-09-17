El GPS ya funciona en la M-30 de Madrid: este es el motivo por el que no te perderás

Medio millón de vehículos pasan todos los días por la parte soterrada de los túneles de la M-30. El miedo que tenemos muchos es que se nos vaya la señal del navegador y nos quedemos sin datos, sin saber qué salida tenemos que coger. Esto es un problema no solo por tener que recalcular la ruta y llegar tarde, sino también por una cuestión de seguridad, porque un volantazo en el último momento puede poner en riesgo al resto de conductores.

Hoy todo cambia. Porque Madrid ha puesto en marcha un sistema de balizas que permitirá la navegación asistida por los túneles de la M-30 con Google o Waze. El gigante tecnológico ha instalado 1.600 balizas que permiten que los conductores puedan continuar con la navegación activa en una de las infraestructuras más transitadas y complejas de la capital. De esta forma se da solución al problema que suponía la inviabilidad de la navegación en los túneles por la falta de visibilidad de satélites.

El usuario tiene que seguir unos sencillos pasos. Lo primero es tener descargado las aplicaciones Waze o Google Maps, que están disponibles tanto en Android como en iOS. En el caso de Waze, con tener activado el bluetooth en el dispositivo es suficiente. Si tienes Google Maps, además de tener activado el bluetooth, tendrás que activar la opción de ´balizas de túnel bluetooth´ en los ajustes de la aplicación. De esta forma, en el momento en el que el conductor se adentre en el túnel, el receptor del móvil detectará la señal y activará la navegación guiada, calculando con precisión la posición del usuario, ya que las balizas emiten una señal de localización que identifica a cada una de ellas.

Aunque de momento solo se ha desplegado en el túnel de la M30, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que antes de final de año este sistema estará disponible en todos los túneles de la capital. "Queremos seguir avanzando y por eso vamos a extenderlo a los 28 túneles". Dice el primer edil que para ello van a desplegar 1100 balizas adicionales, hasta llegar a los 2700 en total.

El alcalde ha dicho que aunque pueda parecer un paso pequeño, estamos ante un paso complejo y muy útil en el día a día. En total se han colocado 1.600 balizas de Waze en la red de túneles de la M-30, que se extiende a lo largo de 48 kilómetros. La inversión en Calle 30 ha sido de 141.000 euros.

Almeida ha querido también agradecer a los responsables de las tecnológicas por su colaboración. En Google han insistido en la mejora de la experiencia y la seguridad gracias a esta iniciativa. "Es la implementación más grande que hemos hecho hasta el momento en Europa", ha remarcado el director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España, Miguel Escassi. Es la segunda puesta en marcha de este proyecto después de Sídney. Escassi también ha asegurado que contamos con un sistema fiable y el más eficaz para guiarnos.