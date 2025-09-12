Los universitarios se quejan del cierre parcial de la Línea 6: “Como te metas en el autobús, vienes como en una lata de sardinas”

El corte del tramo este de la Línea 6 ha complicado la llegada de los estudiantes a las facultades en esta primera semana de clase. Para sustituir el servicio, la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los ciudadanos tres líneas de autobuses gratuitos que imitan el recorrido. Durante cinco días consecutivos, en hora punta, la cantidad de pasajeros que trataban de llegar hasta sus facultades se reflejaba en la longitud de las colas para esperar a los buses especiales que hacen parada en Ciudad Universitaria.

Dado el tiempo de espera a los autobuses, las aglomeraciones que se forman dentro de ellos y la densidad del tráfico que se forma en los alrededores de Moncloa, los universitarios que pueden permitírselo, llegan hasta la facultad a pie. “Como te metas en el autobús vienes como en una lata de sardinas”, subraya Daniel, estudiante de Farmacia de la Universidad Complutense.

El cierre parcial de la Línea 6 de Metro, que es la más transitada de Madrid, se ha reflejado también en la afluencia de coches por las calles y carreteras y en la acumulación de pasajeros para entrar y salir de los trenes de otras líneas. Esta situación ha provocado que los trayectos de los ciudadanos se hayan alargado hasta 50 minutos.

Sofía Carrillo ESTUDIANTES ESPERANDO AL AUTOBÚS EN MONCLOA

EL CIERRE NO SOLO AFECTA A ESTUDIANTES

Muchos profesores, trabajadores y turistas sufren también las consecuencias de la suspensión del segundo arco de la Línea 6. Arturo, profesor de medicina de la Universidad Complutense, afirma que “Moncloa se pone de bote en bote todas las mañanas”. Añade: “Para el inicio de curso debería haber estado abierto el tramo de Ciudad Universitaria”. Además, muchos empleados han tenido que optar por otros medios de transporte. Carmen, que ahora frecuenta el autobús en lugar del metro, se queja del aumento del tráfico como consecuencia del corte de la Línea 6: “Llego tarde al trabajo y no puedo salir antes porque tengo que dejar a mi hija en el colegio”

Los ciudadanos madrileños tendrán que hacer frente a un otoño complicado en el que las lluvias y el frío podrían agravar aún más la situación. Se prevé que el 31 de diciembre, fecha de reapertura del tramo este de la Línea 6, todo vuelva a la normalidad.