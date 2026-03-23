Bicimad se expande en Madrid: 20 nuevas estaciones y más de 8.000 bicicletas disponibles

El servicio de bicicletas públicas eléctricas de Madrid, Bicimad, continúa su expansión por la capital. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado la instalación de una de las 20 nuevas estaciones que se sumarán a la red en las próximas semanas, concretamente en el distrito de Vicálvaro. Con esta ampliación, el sistema alcanzará en mayo un total de 653 estaciones y una flota de 8.015 bicicletas operativas en toda la ciudad.

Una apuesta decidida por la bicicleta

Esta quinta fase de expansión supone la incorporación de 245 nuevas bicicletas y la cobertura de nuevas localizaciones. El proyecto ha contado con una inversión de 1,4 millones de euros, financiado en parte con fondos NextGenerationEU. Según el consistorio, los nuevos emplazamientos se han decidido siguiendo criterios de densificación de la red, cobertura de zonas nuevas y peticiones de las juntas municipales de distrito, con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta en más áreas.

Ayuntamiento de Madrid

Madrid es una ciudad que tiene que tener la bici presente" José Luis Martínez -Almeida Alcalde de Madrid

De 3 a 13,7 millones de viajes

El crecimiento del servicio ha sido exponencial. El alcalde ha calificado a BiciMAD como una "historia de éxito", destacando que se ha pasado de 3 millones de usuarios a los 13,7 millones actuales. "Creo que Bicimad es una historia de éxito de este equipo de Gobierno; cuando entramos había 3 millones de usuarios y ahora hay 13,7 millones de usuarios", ha señalado Almeida, quien ha añadido que "Madrid es una ciudad que tiene que tener la bici presente".

Creo que Bicimad es una historia de éxito de este equipo de Gobierno" José Luis Martínez -Almeida Alcalde de Madrid

La expansión del servicio no se detiene en la capital. El Ayuntamiento está prestando asistencia técnica a Pozuelo para que el sistema de bicicletas públicas sea una realidad en el municipio este mismo verano. En este sentido, Almeida ha extendido una invitación a otros ayuntamientos de la red metropolitana a colaborar con la EMT y el consistorio madrileño para mejorar la movilidad conjunta.

Un crecimiento ininterrumpido desde 2014

Bicimad nació en 2014 con 1.560 bicicletas y 123 estaciones en seis distritos céntricos. Desde entonces, ha experimentado varias fases de crecimiento. En 2020 llegó por primera vez a distritos fuera de la M-30 y en 2023 culminó su mayor expansión hasta la fecha, alcanzando los 21 distritos de Madrid con 611 estaciones y 7.500 bicicletas, una cifra que ahora vuelve a aumentar para consolidar su presencia en la ciudad.