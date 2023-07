Ayuso pone en valor la vida tras perder al bebé que esperaba: "La vida desde el primer minuto no tiene precio"

El pasado miércoles la Comunidad de Madrid hacía público que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, había sido intervenida quirúrgicamente, al perder el bebé que esperaba de 8 semanas de gestación.

En su reaparición pública, la líder madrileña ha querido poner en valor la vida y ha pedido a su partido "dar voz" a las personas como ella que han pasado por la misma situación.

En un mitin en la región madrileña de Alcalá de Henares, Ayuso ha asegurado que, la pérdida del niño que esperaba, le ha demostrado que "el valor de la vida es único y lo esencial es invisible a los ojos". "Muchas veces lo importante en la vida no se ve", ha afirmado Ayuso, y ha añadido que "la vida, desde el primer minuto, eso no tiene precio".

En su intervención, ha aprovechado para pedir a su partido "dar voz" a las personas como ella "han pasado por la misma situación y "han estado silenciadas o no han tenido la oportunidad de expresarlo".

"Nada de lo que me ha pasado a mí es poco frecuente, es todo lo contrario, le ha pasado a tanta gente que creo que, por eso, no merece la pena que yo lo haga personal. Pero sí que quiero acordarme de todas las personas que han vivido lo mismo. Me he dado cuenta de que el valor de la vida es único y que efectivamente lo esencial es invisible a los ojos y que no todo se compra con dinero", ha afirmado Díaz Ayuso.

Además, ha querido lanzar un mensaje de esperanza y ha asegurado que lo que ha vivido estas últimas semanas ha sido "muy especial", "lo mejor" que le ha pasado en la vida.

"Por todos ellos, por los que no nacen, por los que han nacido, por los que están en camino, por los niños, por las familias, por los mayores", ha relatado Ayuso, que ha pedido al PP que no pierda "los valores y los principios y no olvidemos esta forma de ver la vida que como partido político nos ha hecho siempre grandes".

El mensaje de Carlos Herrera a quienes se han reído de Ayuso por perder al bebé que esperaba

Tras conocerse la noticia relativa a la presidenta madrileña, un aluvión de mensajes inundaron las redes sociales. Carlos Herrera ha querido centrarse en ello, al mismo tiempo que mandaba un abrazo a Isabel Díaz Ayuso. En primera instancia, ha querido fijarse en los comentarios buenos, que, por otro lado, era lo que se esperaba.

Pero Carlos Herrera también ha querido contestar a los comentarios negativos, que lejos de mostrar apoyo a Isabel Díaz Ayuso por este momento tan difícil, han hecho todo lo contrario. Escucha las palabras del comunicador en el siguiente audio.

