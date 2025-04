Avanzan las obras de la A-5: Cerrado el paso subterráneo de la carretera de Boadilla

El paso subterráneo de la carretera de Boadilla del Monte, desde la medianoche de este lunes es historia. Desde este lunes está cerrado al tránsito de coches. Por él, hoy, solo circulan los camiones y coches de las obras que en un par de meses lo acabarán derrumbando. A muchos conductores esto les ha pillado por sorpresa.

"Es la primera vez que vengo. Venía a una consulta al Hospital Quirón. Y me he encontrado esto un poco de sorpresa. Ahora ya no sé ni por donde voy a coger. Iba a poner el GPS a ver por dónde me tira", nos ha contado Tatiana a COPE mientras iba con su coche por la carretera de Boadilla.

Por esta vía también ha pasado Manuel. Es taxista. "Un poco complicado se pone aquí la situación. A ver hay que adaptarse porque no queda otra y esto va para tiempo. Te vas a tirar aquí por lo menos dos o tres años. Ya está uno acostumbrado después de tanto tiempo", nos cuenta a COPE.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar DAVID CASADO Explicación en 'Herrera en COPE' del avance de las obras de soterramiento de la A5

Este paso subterráneo será demolido finalmente en la segunda quincena de mayo. A lo largo del día de hoy, se han podido ver bastantes coches aunque no se han formado grandes caravanas. Para no dejar a este barrio de Campamento incomunicado y sin accesos a esta A5 se han habilitado varias soluciones.

Para todos aquellos que salgan de la autovía, en sentido fuera de Madrid, y quieran acceder a este barrio se ha dispuesto un ramal que lo conecta. Para salir este túnel era uno de los elementos clave. Sin embargo, con el cortado al tráfico los conductores deberán dar algo más de vuelta. Podrán incorporarse a la A5 a través del enlace de Los Yébenes, la Avenida de Padre Piquer y la Avenida de los Poblados.

DAVID CASADO Con motivo del cierre del paso subterráneo de la carretera de Boadilla, la línea 65 de autobús ha modificado su recorrido

Los vecinos sí que estaban más pendientes de las obras ya que es una realidad que viven a diario. Por ello, sabían que hoy era uno de los días más importantes. Para ellos, más allá de los consiguientes ruidos de las obras, padecerán algunos cambios que afectarán a las líneas de los autobuses, en concreto a la línea 65 de la EMT.

Desde hoy hay incorporado a su recorrido nuevas paradas en la carretera de Boadilla. A esta se suman otras tres que se han habilitado a lo largo del barrio de Aluche. "Como nosotras tampoco viajamos mucho, pues ya está. No vamos más que al médico, pues cuando vayamos al médico nos pilla bien", nos ha explicado Juana.

DAVID CASADO Cartel en la Calle Carabias que indica que se ha cerrado el paso subterráneo de la carretera de Boadilla que conectaba Campamento con la A5

Como nos cuentan los vecinos, al final la espera se hace más llevadera en previsión a lo que les va a dejar estas obras. Un proyecto que si sigue los plazos establecidos para finales de 2026 se hará realidad y volverá a unir los barrios de Lucero, Aluche, Casa de Campo y Campamento, algo que impedía la A5 desde su construcción en 1968.

Una vez completadas las obras, el tráfico se reducirá un 90% en superficie, lo que traerá aparejado también una reducción más que notable de las emisiones. Los vecinos pasarán de escuchar a diario el tránsito de 80.000 vehículos a apenas unos cientos al día. Unos avances que continúan progresando poco a poco. Pero cada paso acerca a todos los vecinos a su nuevo futuro: El Parque Verde del Suroeste.