Más de 30 grados, al lado de la carretera y sin sombra: Así tienen que esperar a los autobuses fuera de la estación de Cuatro Vientos

20.000 personas están utilizando los servicios especiales de buses urbanos e interurbanos en Cuatro Vientos. Para la gran mayoría son la alternativa a las obras de soterramiento de la A5. Aunque toda la red de transporte del suroeste de la región se está sobrecargando no sólo por estas obras sino también por la coincidencia con el corte parcial de la línea 6 de Metro.

Cuatro Vientos funciona como un intercambiador, pero al aire libre. Imagínate el calor que se pasa a pie de marquesina en días como hoy. Esta situación es la que ha llevado al portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Ansaldo, a pedir que se instalen o más marquesinas o algún sistema que permita estar a cobijo porque se están dando ya situaciones de tensión entre viajeros y conductores.

"Con la llegada del verano y las altas temperaturas que sufre Madrid, acompañadas con el efecto multiplicador del asfalto, ha provocado situaciones de alta tensión entre los usuarios, e incluso entre los usuarios y los conductores de la EMT, cuando tienen que hacer uso de los baños al terminar su recorrido, pues no dejan entrar al autobús mientras van al baño y la gente está deseando entrar al frescor del interior", ha comentado Ansaldo.

El delegado de movilidad Borja Carabante ha recogido el guante y ha explicado que el ayuntamiento se abre a valorar opciones para ese espacio: "Vamos a revisar la posible instalación de las marquesinas, o instalación de alguna estructura que permita aliviar las esperas, en este caso de los usuarios y también de los propios trabajadores".

DAVID CASADO Avanzan las obras de soterramiento de la A5.

Hoy se esperan 37 grados de máxima, aunque al sol y sin posibilidad de estar a cubierto, la temperatura es superior. En la zona de esperar a los autobuses no hay prácticamente sombra. Sí hay algunas marquesinas, pero tampoco son la opción ideal ya que dentro de ellas el ambiente está cargado y fuera no dan la suficiente sombra.

Un 'afortunado' a la sombra

José Antonio es uno de los viajeros que tiene que esperar en estas temperaturas tan altas a que venga su autobús, aunque él sí que ha podido resguardarse un poco del calor a la sombra de una marquesina.

En el caso de José Antonio, como en el de muchas otras personas mayores que tienen que aguantar al sol, se puede hacer muy duro y puede ser peligroso. Ellos no son los únicos, Sofía, por ejemplo, tiene que utilizar el bus a diario para ir a la universidad.

Autobuses interurbanos en Cuatro Vientos en invierno

"En verano, calor, sobre todo, y en invierno, lluvia. O sea, que todo lo malo siempre te pilla aquí... Al final no tengo otra opción, así que es lo que tengo que hacer... Aquí se puede tener agua, tal, pero no puedes hacer nada, porque es que es imposible evitar esto. Es que al final es todos los días lo mismo. O sea, haga más calor o menos calor, al final siempre te comes el calor".

Beber agua, ropa fresca y, sin espacios de sombra, pocos consejos más podemos dar a los que tengan que esperar al sol.