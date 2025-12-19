COPE
Más de 400.000 madrileños afectados por el cambio en la línea 6 de metro este 20 de diciembre: después de más de 200 días se reabre

La línea circular, la más usada de la red, recupera la normalidad para la Navidad tras 200 días de cierre parcial y con 11 días de adelanto sobre lo previsto

La simulación de las puertas automáticas de la línea 6 de Metro de Madrid
La Linterna de Madrid

Gonzalo Zaballa y Ramón García Pelegrín informan sobre la reapertura de la línea 6 de metro

José Manuel Nieto

Publicado el - Actualizado

2 min lectura1:39 min escucha

Este miércoles 20 de diciembre se reabre por completo la línea 6 de Metro de Madrid, una noticia muy esperada por sus 400.000 viajeros diarios. Como han informado Gonzalo Zaballa y Ramón García Pelegrín en 'La Linterna de Madrid' de COPE, la reapertura se adelanta 11 días sobre la fecha prevista, permitiendo que la línea más transitada de la red esté a pleno rendimiento durante la Navidad. La conocida como línea circular recupera así su trazado completo tras más de 200 días de cierre parcial.

Obras de modernización

El tramo que permanecía cerrado desde el pasado 6 de septiembre era el que conectaba Legazpi y Moncloa. Los trabajos han consistido en la adecuación de la vía para preparar la infraestructura para la llegada de los futuros trenes sin conductor, una tecnología que, según las previsiones, podría ser una realidad en el año 2027. Este cierre ha formado parte de una serie de actuaciones planificadas para la modernización de la línea.

Línea 2 Metro de Madrid

Alamy Stock Photo

Línea 2 Metro de Madrid

Alivio para los usuarios

La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por los usuarios habituales. María, una de las viajeras, ha comentado aliviada en los micrófonos de COPE que la reapertura le facilitará su día a día. "Vivo en el Alto Extremadura. Yo utilizo la línea 6 todos los días para ir a trabajar", explica, detallando cómo los transbordos obligados hasta Moncloa o Nuevos Ministerios complicaban su rutina.

Utilizo la línea 6 todos los días para ir a trabajar"

María

Usuaria de la línea 6

Encarna, residente en el paseo de la Ermita, es otra de las usuarias que celebra el fin de las obras. Al enterarse de que la línea se reabría este miércoles, no ha podido ocultar su alegría: "Pues me alegro un montonazo". Como ella misma afirma, utiliza la línea circular "muchísimo".

Un padre caminando por el andén del metro de Madrid con su hijo

Alamy Stock Photo

Un padre caminando por el andén del metro de Madrid con su hijo

Pues me alegro un montonazo"

Usuaria de la línea 6

Para facilitar la movilidad durante este periodo, se habilitaron cinco líneas alternativas especiales de autobús. Este servicio, compuesto por 100 vehículos, seguirá operativo hasta el próximo martes, cuando comenzará su retirada progresiva, tal como se detalló en el plan de transporte alternativo.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

