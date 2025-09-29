Algo más de 50 llamadas a los servicios de emergencia por las fuertes lluvias en Tarragona
En Terres de l'Ebre se han cerrado escuelas por los episodios de lluvia
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El Departamento de Educación ha decidido de acuerdo con Protección Civil suspender las clases en las escuelas Sant Miquel y L'Assumpció de Deltebre y en la Escuela Horta Vella de la Ràpita. Son centros situados en cotas bajas y la decisión se ha tomado por precaución ante la previsión de fuertes lluvias en las comarcas del Montsià y Baix Ebre.
Durante la tarde y noche del domingo no se han registrado incidencias remarcables por las lluvias pero se espera que los chubascos descarguen con fuerza durante la noche, dejando importantes acumulaciones de agua en las próximas horas.
Escucha en directo
COPE TARRAGONA
"Puigdemont, un referente del arte de la fuga, ha creado escuela y ya tiene alumnos, alguna es directora de cátedra y todo"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h