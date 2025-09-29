COPE
Algo más de 50 llamadas a los servicios de emergencia por las fuertes lluvias en Tarragona

En Terres  de l'Ebre se han cerrado escuelas por los episodios de lluvia

Los servicios de emergencia han recibido algo más de 50 llamadas por los episodios de lluvia

José Miguel Cruz

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Departamento de Educación ha decidido de acuerdo con Protección Civil suspender las clases en las escuelas Sant Miquel y L'Assumpció de Deltebre y en la Escuela Horta Vella de la Ràpita. Son centros situados en cotas bajas y la decisión se ha tomado por precaución ante la previsión de fuertes lluvias en las comarcas del Montsià y Baix Ebre. 

Durante la tarde y noche del domingo no se han registrado incidencias remarcables por las lluvias pero se espera que los chubascos descarguen con fuerza durante la noche, dejando importantes acumulaciones de agua en las próximas horas.

