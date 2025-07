Converses con Jaime Gil Aluja : “Hemos desarrollado un algoritmo para la detección precoz del Parkinson que se puede utilizar gratuitamente”

El presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF), Jaime Gil Aluja, ha defendido el uso social de los algoritmos y ha lamentado públicamente la desatención institucional hacia la entidad que dirige, “la única Real Academia española con sede en Barcelona”, tal como subrayó durante su participación en el programa Converses de COPE Catalunya i Andorra.

Gil Aluja recordó que, a diferencia del resto de academias que dependen del Instituto de España con sede en Madrid, la que él preside desde hace años se gestiona desde Cataluña. Pese a ello, aseguró que hasta hace apenas unos meses no habían recibido “ninguna visita institucional”. Solo recientemente, explicó, “el conseller de Justícia Ramón Espadaler ha mostrado interés”, lo que considera un primer paso tras años de silencio.

El presidente de la RACEF hizo hincapié en el impacto real que puede tener la investigación académica cuando se orienta al bien común. Como ejemplo, explicó que la Real Academia ha desarrollado un algoritmo para la detección precoz del Parkinson,

creado junto a un neurobiólogo de la Universidad de Tel Aviv. Según detalló, esta herramienta ya está disponible y “se puede consultar y utilizar gratuitamente en la página web de la Academia”.

Otro de los casos destacados fue el del FC Barcelona, donde el propio Gil Aluja implantó en los años ochenta un sistema algorítmico para seleccionar jugadores en función de criterios deportivos, sociales y personales. “Casi siempre, el jugador más bueno no era el más adecuado para el puesto”, afirmó, defendiendo un modelo que priorizaba la idoneidad por encima del brillo individual “con este algoritmo se fichó a Hristo Stoichkov”, ha desvelado Gil Aluja.

Sobre el uso de algoritmos en la política y la economía, el presidente de la Academia también se mostró crítico con la visión cortoplacista de algunos líderes, como Donald Trump, cuya política arancelaria calificó de “fracaso absoluto”. En su opinión, decisiones como las del presidente estadounidense solo tienen en cuenta “los efectos de primera generación” y olvidan que las consecuencias reales se manifiestan a medio y largo plazo, especialmente en contextos complejos.

El presidente de la RACEF también criticó con dureza la manera en que los gobiernos gestionan los fondos destinados a investigación, advirtiendo que “el fracaso no es no tener dinero, sino colocarlo mal”. A su juicio, la clave no está únicamente en el volumen presupuestario, sino en la eficiencia: “Con los mismos recursos, algunos países hacen maravillas y otros muy poco. Compárenlo ustedes”. Por tanto, asegura que el verdadero reto de la política científica es saber utilizar bien los medios disponibles, algo que, según dijo, no siempre ocurre: “El problema no es cuánto dinero tienes, sino cómo lo utilizas”.