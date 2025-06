Converses con Emili Rousaud: “Cerrar las nucleares en Catalunya en 2033 es inviable si no se ha hecho antes la transición energética”

“Cerrar las nucleares en 2033 en Catalunya es completamente inviable si no se han hecho antes los deberes”. Así de contundente se mostró Emili Rousaud, fundador y CEO de Factorenergia, en declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra. Según el empresario, Catalunya no está en condiciones de prescindir de la energía nuclear sin haber desarrollado antes suficiente capacidad renovable gestionable. “Si se cierran sin alternativas, el déficit energético sería del 40 %”, advirtió.

Rousaud lamentó que el debate sobre la energía nuclear se haya ideologizado, cuando debería ser una cuestión técnica. “Sustituir las nucleares por ciclos combinados de gas natural provocaría un aumento masivo de emisiones de CO₂ y haría disparar el precio de la electricidad”, explicó. También criticó la lentitud administrativa y los bloqueos locales que frenan el despliegue de las renovables en Cataluña: “Aquí la tramitación puede ser eterna, así no avanzamos”.

Sobre el apagón eléctrico que afectó a España, el fundador de Factor Energia dejó claro que el suceso fue grave y que el origen puede estar en la desconexión automática de múltiples plantas renovables y la falta de reacción del sistema eléctrico. “No está claro si

la causa fue una sobretensión que provocó las desconexiones o si fueron las desconexiones las que generaron la sobretensión. Todo pasó en milisegundos, y aún no se ha determinado con certeza”, afirmó.

Emili Rousaud explicó que, para evitar que vuelva a repetirse un suceso similar, Red Eléctrica ha activado una gran reserva de centrales térmicas de arranque rápido. Pero ese refuerzo del sistema tiene un coste. “Sí, el recibo de la luz ya está subiendo, y seguirá subiendo. Estas medidas tienen un precio elevado que, inevitablemente, acaba repercutiendo en el consumidor”, afirmó.

No obstante, Rousaud matizó que el impacto será desigual: “Para los hogares, el efecto será mínimo. Quien pagaba 60 euros ahora puede pagar 61 o 62. Pero en el caso de la gran industria, el encarecimiento será mucho más significativo”. También quiso desmentir los discursos catastrofistas sobre la pobreza energética: “Se dice que muchas familias no pueden pagar la luz, pero no es del todo cierto. Existe el bono social y, además, gracias a las renovables, España tiene ahora el precio más bajo de la energía en Europa”.

Como vicepresidente de PIMEC, Rousaud también valoró la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, y lo hizo con preocupación: “El Sabadell ha sido siempre un banco muy próximo a las pequeñas y medianas empresas. Si desaparece, muchas pymes perderán una fuente clave de financiación”. Recordó que tras la crisis financiera de 2008, muchas fusiones bancarias concentraron riesgos y dificultaron el acceso al crédito: “Lo que antes eran cuatro entidades, ahora es una. Y si esa entidad te cierra la puerta, ya no tienes plan B”, señaló.