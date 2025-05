Vueling y la ESEIAAT crean un banco de ensayo para combustibles sostenibles de aviación

Barcelona - Publicado el 11 may 2025, 10:00

Vueling y la Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) han presentado un banco de ensayo para combustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés).

El proyecto permite investigar los efectos de los diferentes tipos de SAF en los motores de las aeronaves y su eficiencia en turborreactores de laboratorio.





Los SAF permiten reducir en más de un 80% las emisiones de dióxido de carbono que emite el fuel tradicional y es una "herramienta esencial" para la descarbonización del sector.

Las primeras pruebas, realizadas por Vueling y el grupo de investigación de la UPC Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aeroespace Engineering Group (Tuareg), se han realizado con los combustibles JET A-1, el más utilizado actualmente, SAF sintético --cedido por Repsol-- y SAF orgánico.

Está previsto que estos trabajos permitan "avanzar en los diferentes tipos de SAF" e identificar las diferentes tecnologías de producción para conseguir las más eficientes teniendo en cuenta la disponibilidad de materias primas.





Un estudio realizado por PwC para Vueling ha cifrado que el desarrollo de esta industria en Catalunya generaría 10.640 millones de euros y crearía 41.619 puestos de trabajo.

aumentar la investigación

El director de sostenibilidad de Vueling, Franc Sanmartí, ha explicado que "es necesario incrementar la producción e investigación" de SAF para satisfacer la demanda de la industria actual.

Ha celebrado que acuerdos como el alcanzado "son clave para acelerar en el desarrollo de diferentes tipologías de SAF".

Europa Press



El investigador y responsable del proyecto, Manel Soria, ha explicado que están trabajando para medir "las diferencias en el funcionamiento del motor" cuando se usa combustible convencional y los diferentes SAF.

Entre otros puntos, miden el empuje, los caudales de aire y las temperaturas de trabajo, así como los efectos de los SAF en los motores.