Viajar por todo el mundo sin pagar alojamiento: el auge del intercambio de casas

En un mundo donde las formas de viajar están en constante evolución, el intercambio de casas emerge como una alternativa cada vez más popular para quienes buscan experiencias auténticas y económicas. Pau, un residente de la localidad costera de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), es un veterano en esta modalidad. Lleva más de una década utilizando la plataforma HomeExchange para recorrer el mundo. Su vivienda, un piso cerca del mar en un lugar tranquilo pero próximo a una gran ciudad, es un atractivo para viajeros de todo el globo, lo que le ha permitido acumular puntos y oportunidades para sus propias aventuras. Para muchos, explica, su localidad es un "espacio ideal", y tener un piso disponible le abre las puertas a intercambios con personas de "la otra punta del mundo", algo que describe como "una maravilla".

La confianza, la base de la experiencia

Para Pau, la clave de este sistema de viajes reside en la confianza y en la voluntad de experimentar. La premisa es sencilla: la persona con la que realizas el intercambio se aloja en tu casa, y tú en la suya. "Confías en que tratarás sus cosas igual que ellos lo harán cuando vengan a tu casa", afirma. Aunque la idea de dejar el propio hogar a un desconocido puede generar dudas al principio, la experiencia demuestra que es un sistema seguro y enriquecedor. Pau recuerda su primer intercambio, realizado con su familia cuando era más joven, como un momento que requirió "un poco de impresión" inicial, pero que sentó las bases de una nueva forma de viajar.

Una de las prácticas que más ayuda a consolidar esta confianza, especialmente en las primeras ocasiones, es el encuentro físico con la otra parte. "Suele ser habitual encontrarte en un punto medio o que ellos vengan a tu ciudad, les das las llaves y ya te vas tú", detalla Pau. Este contacto directo permite explicar personalmente el funcionamiento de la casa, desde los electrodomésticos hasta el aparcamiento, y recibir la misma información de la otra vivienda. Este simple acto de conocerse cara a cara genera una mayor tranquilidad y seguridad en ambas partes.

Conoces a la persona de manera física y eso te da más tranquilidad y confianza"

A medida que se acumulan las experiencias en plataformas como HomeExchange, la confianza se amplía y el proceso se vuelve mucho más fluido. Los usuarios comparten sus vivencias y recomendaciones, creando una comunidad donde la fiabilidad es un pilar fundamental. "Con el tiempo, acabas cogiendo una confianza muy amplia", asegura Pau, quien anima a otros a probar esta modalidad que combina el ahorro económico con una inmersión cultural mucho más profunda que el turismo convencional.

Alamy Stock Photo Planificando las vacaciones

Una aventura en Bélgica sin conocer al anfitrión

La confianza en el sistema llega a tal punto que no siempre es necesario un encuentro físico. Pau relata una de sus experiencias más recientes: un viaje a Bélgica para visitar a una amiga que vivía en una residencia de estudiantes. Al no poder alojarse todos juntos, decidieron buscar una casa en HomeExchange. Encontraron la vivienda de Charlotte, "una persona encantadora" que, casualmente, viajaba a Tailandia en las mismas fechas. La coordinación fue perfecta, pero nunca llegaron a conocerse en persona.

Charlotte les dejó todo "preparadísimo" para su llegada. La comunicación se mantuvo de forma constante y fluida a través de WhatsApp, resolviendo cualquier duda que pudiera surgir, aunque Pau aclara que "no hubo ninguna incidencia". Para agradecer la hospitalidad y mostrar que todo estaba en orden, Pau y sus amigos le enviaron vídeos a Charlotte. "El día que nos marchamos, le hicimos un vídeo enseñándole cómo lo habíamos recogido todo y cómo lo habíamos dejado", explica. Este gesto se complementó con un pequeño regalo, una costumbre que se ha convertido en una "tradición en los intercambios" para agradecer la acogida.

¿Convivir con el propietario? Opciones para todos

Generalmente, el intercambio de casas implica que cada familia dispone de la vivienda completa mientras los propietarios están fuera. Sin embargo, la plataforma ofrece diferentes modalidades. Pau explica que existen opciones donde se puede convivir con los anfitriones, aunque no sea en el mismo espacio directo. "En nuestra casa es posible que más adelante lo hagamos", comenta. Describe un modelo común en lugares como Estambul (Turquía), donde familias habilitan "dos módulos" en su vivienda, ofreciendo una habitación con llaves y espacio propio al huésped, que convive en el mismo edificio pero con independencia.

Aunque no se tenga una conexión directa con la familia, en estos casos los anfitriones suelen dejar indicaciones y todo preparado para que la estancia sea agradable. Pau reitera que, según las experiencias compartidas por otros usuarios en la plataforma, esta modalidad también es "muy recomendable". La flexibilidad del sistema permite a cada viajero encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea buscando una inmersión total o una mayor independencia durante su estancia.

A pesar de las múltiples ventajas, Pau reconoce que pueden surgir pequeños contratiempos, aunque los considera insignificantes. "Puedes llegar a encontrarte alguna cosa desordenada en casa. Lo global es fantástico, pero si el huésped utiliza algún plato o algún cubierto y después no recuerda dónde era, pues lo deja en un sitio que no toca", comenta con naturalidad. Sin embargo, insiste en que estos detalles son anécdotas que "no fastidian en absoluto la experiencia global". Con la vista puesta en futuros viajes a Colombia o una escapada a Italia, Pau se muestra convencido de que el intercambio de casas es una "experiencia muy enriquecedora" que seguirá practicando.