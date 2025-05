Unauto dice que el potencial económico de los VTC en Catalunya es de 445 millones

Barcelona - Publicado el 16 may 2025, 18:21

El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha afirmado que el potencial económico de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en Catalunya es de 445 millones de euros.

Lo ha dicho antes de la marcha convocada por Unauto VTC, el Sindicato Libre de Transporte (SLT) y la Associació Aurora Catalana contra la nueva Ley para regular el transporte de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas que está preparando el Govern.

Berzal se escuda en los datos que Unauto presenta en su informe 'Análisis del impacto económico del sector VTC en Catalunya', que alerta de que su desaparición tendría un coste estimado de 326 millones de euros.

"Si la Generalitat dejara operar a las más de 3.700 licencias que hay ahora mismo de VTC (ahora mismo solo operan unas 2.500), habría un potencial económico de 445 millones para el territorio", ha dicho.

En caso de que eso ocurriera, Berzal apunta que el sector del VTC "crearía 10.500 puestos de trabajo directos e indirectos".

PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por su parte, el secretario del Sindicato Libre de Transporte (SLT), José María Cazallas, ha afirmado que actualmente el sector cuenta con 6.000 trabajadores directos e indirectos.

"Si la ley sale adelante, todos ellos se quedarían sin trabajo. Esto supondría 126 millones de euros en salarios que se dejarían de dar y 55 millones en prestaciones por desempleo que se van a tener que pagar", ha aseverado.

Somos unas 200 personas que vamos a dar un plazo y, si no hay cambios, haremos huelga de hambre y no la levantaremos hasta que no haya cambios Muhammad Ad Bilal Portavoz de la Associació Aurora

Por último, el portavoz de la Associació Aurora, Muhammad Ad Bilal, ha recordado que, como llevan diciendo desde el inicio de las protestas, "habrá una huelga de hambre".

"Somos unas 200 personas que vamos a dar un plazo y, si no hay cambios, haremos huelga de hambre y no la levantaremos hasta que no haya cambios", ha amenazado.

La marcha ha empezado entre la calle Numància y la avenida Diagonal, y finalizará ante la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, a la que le piden paralizar la nueva ley y negociar con el sector.