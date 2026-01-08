Teresa, creadora del cartel del Carnaval de Badajoz invita a "buscarse" en su obra al estilo 'Wally'

El cartel que anunciará el Carnaval de Badajoz 2026 es obra de la pacense Teresa Solo de Zaldíbar Vázquez, una estudiante de Bellas Artes que ha querido plasmar la diversión y la diversidad de la fiesta. El diseño presenta a decenas de personas disfrazadas e invita a los espectadores a encontrar personajes o inspiraciones. La propia autora explica que su intención es que "de lejos se viese que es el Carnaval, pero que el cartel invite a acercarse y a buscarse".

Un diseño para encontrarse

La obra es un collage digital que reúne cerca de 100 personajes individuales en un escenario que fusiona tres de los lugares más emblemáticos de la ciudad, especialmente en Carnaval: Puerta de Palmas, el templete de San Francisco y la fachada del Ayuntamiento de Badajoz. Entre la multitud se pueden encontrar disfraces de todo tipo, como un dragón, una sirena, personajes de comic y dibujos animados e incluso una caricatura del alcalde, Ignacio Gragera, bailando frente al consistorio.

Solo de Zaldíbar detalla que ha trabajado en el diseño desde agosto, creando cada personaje por separado para luego componer la escena final. "Quería que de lejos se viese que es el Carnaval, pero que el cartel invite a acercarse y a buscarse, quizá un disfraz que se haya llevado o la inspiración del disfraz de este año", ha explicado la artista pacense. El resultado es una imagen que refleja el "caos" y la "improvisación" de la fiesta en la calle.

El inicio de una carrera

Para Teresa Solo de Zaldíbar, que cursa tercero de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, este premio es "un comienzo fenomenal". Aunque llegó a la carrera pensando en la pintura o la escultura, descubrió en segundo curso el diseño gráfico, la que define como "la asignatura que más me ha gustado" y a lo que actualmente se quiere dedicar.

Encuentra tu disfraz

La joven artista se ha mostrado muy satisfecha por el reconocimiento, especialmente por haber sido elegida entre las 38 propuestas presentadas este año. "Estoy muy contenta y, sobre todo, más que por el premio como tal, que estoy superagradecida, por decir, he representado con mi cartel el carnaval de Badajoz, es la satisfacción personal de haberlo conseguido", ha confesado.

Una carnavalera de corazón

La relación de la diseñadora con el Carnaval de Badajoz viene de lejos. Ha confesado que ve todos los años el concurso de murgas junto a sus hermanos y admira el "cariño y delicadeza" de los trajes de las comparsas. Incluso tuvo su propia experiencia en una murga infantil del colegio Sagrada Familia, dirigida por Santi Linares, un recuerdo que atesora con cariño.

Teresa Solo de Zaldíbar Vázquez

Aunque actualmente vive fuera y no puede participar en una agrupación, no descarta hacerlo cuando vuelva a Badajoz. Describe el carnaval como una fiesta "muy divertida", donde le encanta encontrarse "a gente que no has visto hace años" en lugares como la Plaza de España, San Francisco o subida en algún artefacto. "A mí el carnaval de aquí me parece espectacular", ha afirmado.

El concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha destacado el aumento de participación en el certamen del cartel, con dieciséis propuestas más que en 2024. Por otro lado, ha trascendido que la murga La Mascarada de Almendralejo ha renunciado a participar en el concurso de este año por motivos laborales, dejando la cifra final de participantes en 21, lo que permite mantener las tres fases del concurso.