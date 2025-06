Tres hijos de los Beatles lanzan una canción

Tres hijos de tres de los músicos que formaron The Beatles se han unido para lanzar una canción. Se trata de Sean Ono Lennon, James McCartney y Zak Starkey, este último hijo de Ringo Starr. El tema en cuestión lleva por título "Rip Off", y de hecho es el último lanzamiento del supergrupo de Starkey, los "Mantra of the Cosmos".

No es la primera vez que los hijos de los Beatles colaboran. Hace un año, en abril del 2024, Sean Ono Lennon y James McCartney, hijos de John Lennon y Paul McCartney unieron fuerzas en "Primrose Hill".

A este dúo se ha añadido ahora Zak Starkey, hijo de Ringo Starr, y precisamente ha sido Zak quien ha compartido en sus redes sociales la canción que presenta a los tres hijos de los Beatles junto con el resto de miembros del grupo, que está formado por el bajista de Oasis, Andy Bell, y los miembros de Happy Mondays: Shaun Ryder y Mark "Bez" Berry.

A pesar de que las comparaciones serán inevitables, en una entrevista el mismo Starkey quiso dejar claro que lo que han hecho no tiene nada que ver con el sonido que caracterizó al famoso grupo de Liverpool: "Es como Mantra of the Cosmos pero con ellos. Son Sean of the Cosmos y James of the Cosmos. Sigue siendo mi banda"