Estas son las dos sustancias de esmaltes y geles semipermanentes para uñas que han sido prohibidas

La Unión Europea da un paso definitivo en la regulación de cosméticos. A partir de este mes de septiembre están prohibidas dos sustancias consideradas tóxicas: el óxido de difenilfosfina (TPO, por sus siglas en inglés) y del dimetil-p-toluidina (DMTA), que están presentes en todos los esmaltes y geles de uñas semipermanentes. Varios estudios científicos han demostrado que estos componentes pueden perjudicar la salud humana, especialmente después de una exposición continuada, como podría pasar con los trabajadores de los centros de estética que lo utilizan cada día, o con aquellos usuarios que los utilicen muy a menudo.

La prohibición, que fue aprobada por la Comisión Europea el pasado mes de mayo, está recogida en el Reglamento (UE) 2025/877, que regula el uso en los productos cosméticos de determinadas sustancias clasificadas como carcinógenas, y ha entrado en vigor este septiembre. Los químicos han pasado a formar parte del grupo de sustancias CMR, que son consideradas "carcinógenas, mutágenos o tóxicas para la reproducción". Por lo tanto, se considera que pueden causar cáncer, que favorecen las mutaciones o que pueden afectar a la fertilidad alterando el desarrollo del feto, provocando abortos espontáneos o malformaciones.

Esmaltes de uñas

De este modo, desde este 1 de septiembre, ningún esmalte semipermanente que contenga estas sustancias puede venderse ni usarse en la Unión Europea. Además, se recomienda a quien tenga alguno de estos productos en casa que deje de utilizarlos inmediatamente.

¿para qué sirven el 'tpo' y el 'dmpt'?

El TPO es clave para garantizar el secado rápido y el acabado brillante característico mediante el uso de luces LED o UV. Se trata de “un fotoiniciador” muy común. Exponerse a este compuesto a largo plazo puede causar fragilidad, sequedad y manchas en las uñas. Investigaciones recientes han evidenciado que, si bien la exposición es baja durante su aplicación, existe un riesgo potencial para la salud asociado a la acumulación de estas sustancias a largo plazo.

Con respecto a la otra sustancia, el DMTA es un condicionante, que mejora la adhesión y resistencia del esmalte, y un estudio observó "efectos carcinógenos" del DMPT en hígados, cavidades nasales, pulmones y estómagos de ratas y ratones.

Así pues, ya no se podrán comercializar nuevos productos que tengan TPO o cualquier otra de las sustancias prohibidas, y las que ya estén en el mercado tendrán que ser retiradas. Los centros de estética tendrán que ofrecer a los clientes alternativas de la industria cosmética que sí que cumplan los requisitos de la UE. Sin embargo, la prohibición no solo afecta a la venta y la comercialización, sino también al uso doméstico y profesional de todos los productos que contengan estos ingredientes en su formulación. Por su parte, los fabricantes han ampliado las fórmulas libres de estas sustancias, manteniendo la gama de colores, durabilidad y acabado para satisfacer la demanda del mercado sin comprometer la seguridad de los usuarios.