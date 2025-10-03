Septiembre termina con 15 muertos en las carreteras catalanas, casi el doble que el año pasado

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de este año han muerto 112 personas en 104 accidentes mortales en la red viaria interurbana de Cataluña y durante el mismo período del año pasado, perdieron la vida 99 personas en 93 siniestros mortales, lo que representa un incremento del 13% en la siniestralidad mortal. El mes de septiembre cerró con 15 víctimas mortales, siendo el tercer mes con más muertes, por detrás de julio y marzo, que registraron 18 fallecidos cada uno. Teniendo en cuenta que, el año pasado, en cambio, septiembre acabó con 8 víctimas mortales.

Si se compara con 2019 (año de referencia para el cumplimiento de objetivos), cuando murieron 136 personas en 129 siniestros, la reducción de la siniestralidad es del 17,6% respecto a 2019, lo que implica que se están cumpliendo los objetivos del Plan de Seguridad Viaria previsto por el SCT. En cuanto a los heridos graves, en estos primeros nueve meses se han contabilizado 643, una cifra ligeramente superior a los 626 del mismo período del año pasado.

Perfil de las víctimas

De las 112 víctimas mortales registradas en 2025, 88 eran hombres y 24 mujeres. Y en el caso de los heridos graves, la proporción es similar: el 75% son hombres y el 25% mujeres.

Vulnerables: 4 de cada 10 víctimas

Las víctimas mortales pertenecientes a colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas) representan más del 40% del total, en concreto el 42,8%. De estas, 34 eran motoristas, 10 peatones y 4 ciclistas. Y es que, los motoristas siguen siendo el colectivo con más víctimas mortales (34), aunque han muerto tres menos que el año pasado, lo que representa el 30,4% del total. En cuanto a los peatones (10) y ciclistas (4), han fallecido tres más y uno más, respectivamente, en comparación con 2024.

Septiembre termina con 15 muertos en las carreteras, casi el doble que el año pasado

Ante esta elevada siniestralidad de los colectivos más frágiles, el SCT hace un llamamiento a motoristas, peatones y ciclistas a tomar mayor conciencia del riesgo y de su vulnerabilidad, y a los demás usuarios de la vía, a actuar con respeto y prudencia para reducir las víctimas. El resto de fallecidos viajaban en turismos (48), camiones (9) y furgonetas (7).

Tipos de accidente y carreteras más peligrosas

De los 104 siniestros mortales, 36 fueron accidentes simples, 25 colisiones frontales, 17 colisiones laterales, 10 alcances y 11 atropellos. Y en cuanto a las vías más peligrosas, las carreteras que acumulan más muertes hasta el momento son: AP-7: 13 fallecidos; C-58: 9 fallecidos; N-II: 8 fallecidos; A-2: 7 fallecidos. Aunque, por lo general, se mantiene la dispersión en la siniestralidad de la red viaria. La C-12 ha registrado este año 4 muertes y la C-25, C-31 y C-16, 3 respectivamente.

Aumentan las víctimas mortales entre los jóvenes

En cuanto a la edad, el tramo con más víctimas mortales es el de 55 a 64 años (23 muertos). No obstante, se observa una tendencia preocupante al aumento de siniestralidad entre los más jóvenes, especialmente menores de 35 años, quienes representan el 37,5% del total de muertes.

Hasta el 30 de septiembre, han muerto 42 personas menores de 35 años, 16 más que en 2024 (26). De estas: 18 tenían entre 15 y 24 años, 21 entre 25 y 34 años, y 2 eran menores de 14 años. En la franja de 35 a 54 años han fallecido 30 personas, y 17 personas de más de 65 años.

Siniestralidad según el día de la semana

En este sentido, de las 112 muertes registradas, 54 ocurrieron en días laborables, mientras que 58 sucedieron en fines de semana, festivos, vísperas de festivo o durante operaciones especiales.

Aumenta la siniestralidad en tres provincias

Hasta el 30 de septiembre, las muertes por accidentes de tráfico han aumentado en tres de las cuatro provincias catalanas: En Girona, la cifra se mantiene: 15 muertos, los mismos que en 2024. La comarca con más víctimas es La Selva, con 8 fallecidos. Y en Barcelona, han fallecido 51 personas, más que el año pasado. Concretamente, de los 34 motoristas muertos, 22 eran de esta provincia. Y las comarcas con más siniestralidad son: Vallès Occidental (11); Baix Llobregat (7); Osona y Maresme (6 cada una); en Tarragona se registran 24 muertos, 2 más que en 2024. Además, en esta provincia, la AP-7 acumula 8 fallecidos y la comarca con más víctimas es el Baix Camp (5).

Por último, en Lleida, han muerto 4 personas en septiembre y el total anual asciende a 22 fallecidos, 4 más que el año pasado. La comarca más afectada es el Segrià, con 13 víctimas.