90 minutos a puerta cerrada: así ha sido el encuentro entre Puigdemont e Illa en Bruselas

El presidente de Cataluña, Salvador Illa (PSC), ha estado reunido esta tarde con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en la delegación de la Generalidad catalana en Bruselas. Ha sido su primer encuentro con el expresidente fugado de la Justicia española desde que el socialista accedió al cargo en agosto de 2024.

La cita ha concluido, tal como estaba previsto, de la misma forma en que ha empezado, es decir, sin que ninguno de los dos líderes políticos hayan hecho declaraciones a la prensa. La reunión se ha desarrollado a puerta cerrada, aunque los medios gráficos han podido acceder y tomar algunas imágenes del saludo entre ambos.

El presidente catalán ha llegado sobre las 15:20 horas, mientras que Puigdemont lo ha hecho a las 16:05, y ha sido recibido no solo por el jefe de la Oficina de Relaciones Externas y Protocolo de Illa a las puertas del edificio, sino también por una espontánea que le ha recriminado que "lo que ha hecho con los catalanes no tiene nombre".

El contenido de esta reunión se desconoce, por ahora, pero el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ha negado que la reunión fuera para "allanar" el camino a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha destacado que se enmarca dentro de la "normalidad".

En una línea similar, su homónima catalana, Sílvia Paneque, considera que se trata de un "gesto político" para avanzar hacia la "normalización de la vida política y social de Cataluña" y que "fortalece el país".

Desde la formación de Puigdemont, sin embargo, creen que el encuentro "llega tarde" y que debe leerse "en clave PSOE". Así lo ha señalado su secretario general, Jordi Turull, en TV3, donde ha explicado que Illa ha "ido a Lanzarote" y "ha recibido instrucciones" en clara alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta.