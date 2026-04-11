Pascual de la Parte (PPE): "No podemos tener una base de dependencia de Estados Unidos nunca más"

En un escenario geopolítico marcado por la inestabilidad en Ucrania y Oriente Medio, Europa se enfrenta a una encrucijada decisiva: o acelera su integración política y de defensa para convertirse en un actor global o se arriesga a la irrelevancia. Esta es la principal advertencia de Nicolás Pascual de la Parte, coordinador del Grupo Popular en la Comisión de Defensa del Parlamento Europeo y exembajador de España ante la ONU y la OTAN. Durante su intervención en el programa 'Converses' de Cope Catalunya, el experto ha desgranado los desafíos que afronta Occidente, desde el 'gran juego' energético con Irán y China hasta la 'demoledora' falta de consenso en la política exterior española.

Un revulsivo para despertar a Europa

Pascual de la Parte ha recordado que 'Europa siempre ha crecido a base de crisis', y considera que la guerra en Ucrania ha funcionado como un auténtico 'revulsivo'. 'La guerra nos pilló en un momento de ausencia de integración política, tenemos que acelerar esto', ha afirmado. Como federalista convencido y partidario de los 'Estados Unidos de Europa', cree que el continente ya no puede permitirse la 'dinámica funcionalista de los pequeños avances', sino que debe dar un salto cualitativo hacia una integración política real para poder tener una voz unificada en el mundo.

Sin una política exterior y de defensa común, 'no podemos pretender ser un actor global'. Para el diplomático, es 'totalmente irracional e ilógico que 27 de los países más ricos del mundo no podamos defendernos y hayamos subrogado nuestra defensa a un tercero, en este caso Estados Unidos'. Esta situación, que ha durado 70 años, ya no es sostenible. 'Tenemos que revitalizar y reactualizar el vínculo transatlántico sobre bases de igualdad', ha sentenciado, para dejar de lado una relación que 'termina siendo de vasallaje'.

Nadie nos va a defender nuestro modelo de prosperidad, de paz, si no lo hacemos nosotros" Nicolás Pascual de la Parte Eurodiputado del Partido Popular

Esta autonomía no implica adoptar una postura belicista, sino todo lo contrario: se trata de tener las herramientas para proteger el modelo europeo. 'Europa es un proyecto de paz, de prosperidad y de democracia', y la defensa es una forma de proteger esa identidad. El exembajador se ha mostrado optimista sobre la opinión pública, que 'se está dando cuenta de que nadie nos va a defender nuestro modelo de prosperidad, de paz, si no lo hacemos nosotros'. A su juicio, los ciudadanos son cada vez más conscientes de que mantener el que es 'el mejor lugar del mundo para vivir a lo largo de la historia' exige 'compromisos, sacrificios y financiación'.

El 'gran juego' geopolítico en Oriente Medio

Sobre la crisis en Oriente Medio, Pascual de la Parte ha manifestado su esperanza en que la tregua se consolide, aunque ha reconocido que las posiciones negociadoras están 'muy alejadas'. Mientras Estados Unidos e Israel exigen a Irán el fin de su programa nuclear, de su programa de misiles balísticos y de la financiación a grupos como Hamás, Hizbulá o los hutíes, Teherán pide la retirada total de las tropas norteamericanas. El ataque preventivo de Israel y EE. UU. buscaba, según ha explicado, impedir que 'fuese irreversible el enriquecimiento de uranio' por parte del régimen iraní.

Más allá de los objetivos declarados, el experto ha apuntado a una estrategia más amplia, ya que los objetivos de Israel y Estados Unidos, aunque 'no son idénticos, son complementarios'. Mientras Israel busca debilitar a Irán, Washington persigue 'hacerse con el mapa de la energía mundial'. 'Si ahora Irán y su riqueza petrolera cayese del lado occidental, Estados Unidos tendría el control del 51% de la producción de petróleo y de gas del mundo', lo que le daría una ventaja estratégica decisiva sobre China. 'Es lo que se llama el big game, el gran juego en el ajedrez mundial estratégico', ha concluido.

Utilizar la política exterior como una herramienta de política interior es lo peor que puede hacer un hombre de estado" Nicolás Pascual de la Parte Eurodiputado del Partido Popular

La política exterior 'demoledora' de España

El diplomático ha sido especialmente crítico con la política exterior del Gobierno español, que ha calificado de 'demoledora'. Pascual de la Parte ha denunciado la 'falta de consenso' entre las fuerzas políticas y que el Ejecutivo tome 'decisiones unilaterales, sin consultar, sin informar'. Ha aseverado que 'utilizar la política exterior como una herramienta de política interior es lo peor que puede hacer un hombre de estado, lo peor', acusando al Gobierno de usarla para 'marcar agenda política propia y no para cubrir los problemas de corrupción'.

Esta forma de actuar, según el experto, 'nos deja a España marginada y con poca fuerza y capacidad de influencia', y ha puesto como ejemplo la ausencia del país en reuniones clave para abordar la crisis del Golfo Pérsico. Además, ha recordado que España enfrenta amenazas concretas que requieren una política de Estado sólida, tanto las compartidas en el marco de la OTAN como las 'no compartidas' provenientes del frente sur. 'Claro que nos afectaría directísimamente', ha advertido sobre el potencial de Rusia para paralizar aeropuertos europeos con drones, algo que sería nefasto para una potencia turística como España.

Finalmente, Pascual de la Parte ha señalado que el proyecto europeo no solo tiene enemigos externos como Rusia, sino también 'enemigos internos' que 'quizás sean los más peligrosos'. Ha mencionado al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y a otras fuerzas euroescépticas en distintos países, incluida España, que 'no creen en el proyecto europeo' y buscan 'renaccionalizar las políticas'. Frente a ellos, ha defendido la necesidad de seguir avanzando hacia una 'unión política y federal' para asegurar la paz y la prosperidad del continente.