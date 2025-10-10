El nuevo disco de Guns N ' Roses... más cerca que nunca!

El guitarrista de Guns N' Roses, Slash, ha generado gran expectativa entre los fans al asegurar que el nuevo álbum de la banda está más cerca que nunca. En una reciente entrevista, Slash destacó que la banda tiene "muchísimo material" acumulado y que solo falta la disciplina para sentarse y terminarlo. Aunque no hay fechas concretas para el lanzamiento, las palabras de Slash han reactivado el entusiasmo por lo que sería el primer LP completo desde "Chinese Democracy" (2008) y el primero con la formación clásica desde "The Spaghetti Incident?" (1993). La banda ha lanzado cuatro temas en los últimos años, pero estos fueron reelaboraciones de ideas surgidas durante las largas sesiones de "Chinese Democracy".

Slash enfatizó que el proceso creativo con Guns N' Roses es impredecible y que nunca se puede planificar con antelación. Sin embargo, se mostró optimista al afirmar que "simplemente sucede cuando sucede". La banda actualmente se encuentra de gira por Sudamérica, tras haber pasado por Europa y Oriente Medio.

La espera por un nuevo álbum de Guns N' Roses ha sido larga y ha generado gran expectativa entre los fans. El último disco de estudio de la banda fue "Chinese Democracy", lanzado en 2008 después de una espera de 17 años. Desde entonces, la banda ha lanzado algunos singles y ha realizado giras, pero no ha habido un nuevo álbum completo. Slash ha estado trabajando en su proyecto en solitario, "Orgy of the Damned", y ha confirmado que ha participado en sesiones con Guns N' Roses. Duff McKagan también ha declarado que el proyecto es real, pero que la banda prefiere no hablar demasiado de ello.

Guns N' Roses se encuentra actualmente de gira por Sudamérica, tras haber pasado por Europa y Oriente Medio. La banda también participó en el concierto de despedida de Black Sabbath, donde Axl Rose tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo Ozzy Osbourne. Con la confirmación de Slash de que el nuevo álbum está más cerca que nunca, los fans están ansiosos por ver qué sorpresa les tiene preparada la banda. ¿Será 2025 el año en que Guns N' Roses vuelva con un LP completo y original? Solo el tiempo lo dirá.