Nuevo avistamiento de delfines al puerto de Barcelona: cinco ejemplares nadando

Cinco delfines han visitado el puerto de Barcelona. El avistamiento se ha hecho hacia las 8.45 h muy cerca de la escultura de Mirastels de la rambla de Mar y solo un cuarto de hora después, sobre las 9 h, han marchado por la bocana norte. Esta es la novena vez del año en que estos mamíferos marinos se acercan al puerto, mucho por encima de la media, que son cinco avistamientos anuales. La última vez que aparecieron por las instalaciones fue hace solo unos días, el 20 de junio.

Fuentes del Puerto aseguran que todos los avistamientos de este 2025 se han dado a los meses de marzo, abril, mayo y junio. Según apuntan, pero, en aquellos casos en que se ven muy seguido, podría tratarse del mismo grupo de mamíferos. Es el caso de los avistamientos del 9 y 10 de marzo o el 30 de abril y el 1 de mayo.

Protocolo para proteger los delfines

Como ya es habitual en estos casos, el Puerto ha activado un protocolo para proteger los delfines y garantizar la actividad. En estos casos las embarcaciones o personas que se encuentren en el puerto tienen que seguir las siguientes indicaciones: no acercarse a menos de 60 metros del animal, no superar los cuatro nudos de velocidad, evitar dar marcha atrás o navegar en círculo, no alimentarlos y evitar hacer ruidos fuertes, en definitiva, no molestarlos ni interceptar su trayectoria.