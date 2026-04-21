Nestlé anuncia un ERE para 301 empleados en España y los sindicatos estallan

La multinacional Nestlé ha anunciado la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un máximo de 301 trabajadores en España. La medida incluye personal de su sede central en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y de las fábricas de café en Girona y Reus (Tarragona). La compañía ha justificado esta decisión por el aumento de los gastos operativos y los cambios en los hábitos de los consumidores, factores que, según argumenta, impulsan la necesidad de avanzar hacia la automatización y la digitalización de sus procesos productivos.

La dirección de Nestlé España ha comunicado la decisión este mediodía a todos los comités de empresa de sus centros en el país. Además, ha solicitado a los sindicatos la constitución de una comisión negociadora formada por trece representantes. La primera reunión entre esta comisión y la empresa está prevista para el próximo 6 de mayo, fecha en la que se espera que la multinacional concrete la afectación del ERE en cada uno de los centros de trabajo. El anuncio ha generado una respuesta contundente por parte de los sindicatos, que consideran los despidos “injustificados e inaceptables” en una empresa que “genera beneficios multimillonarios”.

Una reestructuración a escala global

Este ajuste de plantilla en España se enmarca en un proceso de reestructuración global que la multinacional suiza ya había anunciado a mediados de octubre del año pasado. En aquel momento, Nestlé comunicó su intención de llevar a cabo una reducción de plantilla a nivel mundial que afectaría a 16.000 trabajadores en los próximos dos años, lo que representa casi el 6% de su plantilla global. Ahora, la compañía ha concretado el impacto de esta estrategia en el mercado español, fijando el número máximo de despidos en 301.

Edificio de Nestle en Barcelona

En un comunicado oficial, Nestlé ha detallado que la decisión responde a la “evolución del sector de gran consumo”, un entorno marcado por el “incremento de despeses operatives, el canvi d'hàbits dels consumidors i l'avenç de la marca de distribució”. Según la empresa, “este contexto impulsa la necesidad de adaptar la compañía a los retos actuales del mercado, y avanzar hacia un modelo más eficiente y ágil, focalizado en las marcas estratègicas y en l'automatització i digitalització de processos”. La compañía también ha afirmado que, antes de llegar a esta medida, se ha realizado un “análisis exhaustivo de las estructuras operativas” y se han implementado “diversas medidas previas de contención de despeses”.

El ERE no solo afectará a las fábricas, sino que se aplicará de forma transversal al personal de oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y empleados de seis de las factorías que la multinacional tiene en España. Además de los centros catalanes de Esplugues, Girona y Reus, la medida se extenderá a las plantas de Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria) y Miajadas (Cáceres). Nestlé, que actualmente cuenta con 4.158 trabajadores en España, ha asegurado en su comunicado que durante el proceso de negociación se “explorarán medidas que minimicen su impacto”.

Rechazo frontal de los sindicatos

La respuesta sindical no se ha hecho esperar. El sindicato UGT, mayoritario en el comité de empresa de la fábrica de café de Girona, ha manifestado su oposición frontal al proceso de despido colectivo. En un duro comunicado, la organización subraya: “Considerem que aquesta retallada massiva d'ocupació és injustificada, desproporcionada i socialment inacceptable”. El sindicato ha puesto el foco en la salud financiera de la compañía, añadiendo que la medida es especialmente grave “en el contexto de una empresa que mantiene una posición de liderazgo mundial al sector alimentario y continua generando beneficis multimilionaris”.

No nos encontramos ante una empresa en crisis, sino una organización altament rendible que ha optat per traslladar el cost de la seva estratègia a la seva plantilla”

Para sustentar su rechazo, la UGT ha recordado las cifras económicas de la multinacional. El año pasado, Nestlé facturó más de 89.000 millones de francos suizos y su beneficio neto alcanzó los 9.000 millones en la misma divisa. Además, las previsiones para este 2026 apuntan a un incremento de las ventas y un crecimiento de entre un 3% y un 4%. “No nos encontramos ante una empresa en crisis, sino una organización altamente rendible que ha optado por trasladar el coste de su estrategia a su plantilla”, critica la sección sindical de UGT en Nestlé Girona.

Considerem inacceptable que una empresa amb aquesta capacitat econòmica pretengui ajustar la seva estratègia a costa de milers de llocs de treball”

El sindicato acusa a la dirección de estar “priorizando la rentabilidad financiera a corto plazo por encima de la estabilidad laboral y familiar de miles de trabajadores y trabajadoras”. Por todo ello, exige a la dirección de Nestlé España que retire “inmediatamente” el plan de despidos colectivos. En su lugar, proponen la elaboración de un plan alternativo “basado en la reorganización interna sin destrucción de empleo”. “Considerem inacceptable que una empresa amb aquesta capacitat econòmica pretengui ajustar la seva estratègia a costa de milers de llocs de treball”, concluye el comunicado de la sección sindical de UGT en la fábrica gerundense.